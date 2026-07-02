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150 tisoč evrov za umor novinarke: na sodišču malteški tajkun

Valeta, 02. 07. 2026 15.22 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
L.M. STA
Malteška novinarka

Na Malti se je po letih zamud vendarle začelo težko pričakovano sojenje poslovnežu Yorgenu Fenechu, ki mu tožilstvo očita, da je leta 2017 naročil umor preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia. Njen umor je pretresel državo, Evropo in sprožil politično krizo.

Na zatožno klop je sedel 44-letni malteški tajkun Yorgen Fenech, dedič nepremičninskega imperija, ki vključuje tudi hotel Hilton Malta. Obtožen je sostorilstva pri naklepnem umoru ter sodelovanja z osebami na Malti z namenom storitve kaznivega dejanja. Krivde, kot poroča The Guardian, ne priznava.

Po navedbah tožilstva se je zarota za umor novinarke Daphne Caruana Galizia začela, ko naj bi malteški tajkun spomladi 2017 poklical svojega prijatelja Melvina Theumo, taksista in stavničarja, ter mu naročil, naj poišče nekoga, ki bi novinarko ubil. Dal naj bi mu celo konkretno ime, člana kriminalne združbe Georgea Degiorgia.

Theuma je nato stopil v stik z Georgeem Degiorgiem in njegovim bratom Alfredom Degiorgiom, skupaj pa so se dogovorili za plačilo v višini 150.000 evrov, od tega 30.000 evrov vnaprej. Načrtovani umor je Fenech začasno ustavil zaradi bližajočih se volitev 3. junija, po zmagi vladajočih laburistov pa naj bi Theumi znova prižgal zeleno luč in mu osebno izročil denar za nadaljevanje načrta.

Yorgen Fenech
Yorgen Fenech
FOTO: AP

Ko so tedni minevali, naj bi Fenech po navedbah obtožnice vse močneje pritiskal, naj atentat čim prej izvedejo, saj naj bi novinarka pripravljala tudi članek neposredno o njem. Morilci so sprva razmišljali o strelnem orožju, nato pa so se odločili za avtomobilsko bombo. Eksploziv so skrili pod voznikov sedež avtomobila in ga povezali z mobilnim sprejemnikom.

Naslednji dan, 16. oktobra, je naprava eksplodirala kmalu po tem, ko se je Caruana Galizia odpeljala od doma v Bidniji. Stara je bila 53 let. Po navedbah tožilstva so storilci njeno gibanje spremljali več tednov, bombo pa aktivirali na daljavo s sporočilom, poslanim z mobilnega telefona.

Le nekaj dni po umoru naj bi Alfred Degiorgio od Theume prevzel preostanek denarja, dodatnih 5.000 evrov pa namenil za stroške, kot je na primer zmogljiv daljnogled, piše The Guardian. Tožilstvo trdi tudi, da je Fenech po aretaciji osumljencev zanje plačeval visoke pravne stroške.

Aretacija poslovneža na Malti
Aretacija poslovneža na Malti
FOTO: AP

Brata Degiorgio in njunega sostorilca Vincenta Muscata so aretirali decembra 2017. Ključni preobrat v preiskavi je sledil novembra 2019, ko so aretirali tudi Theumo. Pri sebi je imel USB-ključke s skrivaj posnetimi pogovori s Fenechom, ki jih tožilstvo danes uporablja kot pomemben dokaz.

Obtožnica Fenecha opisuje kot glavnega organizatorja celotne zarote, človeka, ki je zasnoval načrt, zagotovil denar in koordiniral izvedbo umora.

Caruana Galizia, ena najprepoznavnejših malteških novinark, je dolga leta poročala o korupciji in spornih povezavah med političnimi in poslovnimi elitami. Med drugim je preiskovala sumljive energetske posle, povezane s Fenechom in gradnjo plinske elektrarne. Zaradi svojih razkritij je bila tarča številnih groženj in političnih napadov.

Pogreb malteške novinarke Daphne Caruana Galizia
Pogreb malteške novinarke Daphne Caruana Galizia
FOTO: AP

Njena smrt je sprožila ogorčenje po vsej Evropi in na Malti zanetila množične proteste. Primer je povzročil politično in ustavno krizo. Politični pritisk je bil tako velik, da je januarja 2020 odstopil takratni premier Joseph Muscat (ki sicer ni v sorodu z Vincentom), navaja The Guardian.

V povezavi z umorom je bilo doslej obsojenih že pet ljudi. Brata George Degiorgio in Alfred Degiorgio ter Vincent Muscat že prestajajo zaporne kazni zaradi izvedbe umora, junija 2025 pa sta bila na dosmrtni zapor obsojena tudi Robert Agius in Jamie Vella zaradi dobave bombe.

Fenech je zadnji izmed sedmih obtoženih, ki stopa pred sodišče. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen za umor ter dodatnih 20 do 30 let zapora zaradi sodelovanja v kriminalni združbi.

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