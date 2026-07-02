150 tisoč evrov za umor novinarke: na sodišču malteški tajkun

Na zatožno klop je sedel 44-letni malteški tajkun Yorgen Fenech, dedič nepremičninskega imperija, ki vključuje tudi hotel Hilton Malta. Obtožen je sostorilstva pri naklepnem umoru ter sodelovanja z osebami na Malti z namenom storitve kaznivega dejanja. Krivde, kot poroča The Guardian, ne priznava. Po navedbah tožilstva se je zarota za umor novinarke Daphne Caruana Galizia začela, ko naj bi malteški tajkun spomladi 2017 poklical svojega prijatelja Melvina Theumo, taksista in stavničarja, ter mu naročil, naj poišče nekoga, ki bi novinarko ubil. Dal naj bi mu celo konkretno ime, člana kriminalne združbe Georgea Degiorgia. Theuma je nato stopil v stik z Georgeem Degiorgiem in njegovim bratom Alfredom Degiorgiom, skupaj pa so se dogovorili za plačilo v višini 150.000 evrov, od tega 30.000 evrov vnaprej. Načrtovani umor je Fenech začasno ustavil zaradi bližajočih se volitev 3. junija, po zmagi vladajočih laburistov pa naj bi Theumi znova prižgal zeleno luč in mu osebno izročil denar za nadaljevanje načrta.

Yorgen Fenech FOTO: AP

Ko so tedni minevali, naj bi Fenech po navedbah obtožnice vse močneje pritiskal, naj atentat čim prej izvedejo, saj naj bi novinarka pripravljala tudi članek neposredno o njem. Morilci so sprva razmišljali o strelnem orožju, nato pa so se odločili za avtomobilsko bombo. Eksploziv so skrili pod voznikov sedež avtomobila in ga povezali z mobilnim sprejemnikom. Naslednji dan, 16. oktobra, je naprava eksplodirala kmalu po tem, ko se je Caruana Galizia odpeljala od doma v Bidniji. Stara je bila 53 let. Po navedbah tožilstva so storilci njeno gibanje spremljali več tednov, bombo pa aktivirali na daljavo s sporočilom, poslanim z mobilnega telefona. Le nekaj dni po umoru naj bi Alfred Degiorgio od Theume prevzel preostanek denarja, dodatnih 5.000 evrov pa namenil za stroške, kot je na primer zmogljiv daljnogled, piše The Guardian. Tožilstvo trdi tudi, da je Fenech po aretaciji osumljencev zanje plačeval visoke pravne stroške.

Aretacija poslovneža na Malti FOTO: AP

Brata Degiorgio in njunega sostorilca Vincenta Muscata so aretirali decembra 2017. Ključni preobrat v preiskavi je sledil novembra 2019, ko so aretirali tudi Theumo. Pri sebi je imel USB-ključke s skrivaj posnetimi pogovori s Fenechom, ki jih tožilstvo danes uporablja kot pomemben dokaz. Obtožnica Fenecha opisuje kot glavnega organizatorja celotne zarote, človeka, ki je zasnoval načrt, zagotovil denar in koordiniral izvedbo umora. Caruana Galizia, ena najprepoznavnejših malteških novinark, je dolga leta poročala o korupciji in spornih povezavah med političnimi in poslovnimi elitami. Med drugim je preiskovala sumljive energetske posle, povezane s Fenechom in gradnjo plinske elektrarne. Zaradi svojih razkritij je bila tarča številnih groženj in političnih napadov.

Pogreb malteške novinarke Daphne Caruana Galizia FOTO: AP