1500 beaglov rešili iz raziskovalnega laboratorija v ZDA

"Po eni uri, ko so bili odstranjeni iz centra, so začeli prihajati k nam, iskati pozornost," je dejala Lauree Simmons, predsednica in ustanoviteljica reševalne organizacije Big Dog Ranch, ki se je zavzemala za izpustitev psov iz raziskovalnega centra. "Preprosto vem, da vedo, da so na varnem." Organizacija Big Dog Ranch in Center za humano gospodarstvo sta v zaupnih pogajanjih sklenila dogovor o nakupu 1500 psov od farme Ridglan Farms, kjer so bili nastanjeni beagli, poroča AP News. Že prejšnji mesec so namreč protestniki želeli vdreti v objekt in odnesti beagle, vendar jim je to preprečila policija, ki je proti njim bila primorana uporabiti solzivec. V enem poskusu jim je celo meseca marca uspelo vdreti in odpeljati 30 psov.

Protest proti zlorabi psov v Wisconsinu AP

Pogovori o nakupu živali so se začeli več mesecev pred aprilskim incidentom, Simmonsova pa je povedala, da njena organizacija ni bila povezana s protesti. Prvih 300 psov je bilo z lokacije Ridglan Farms premeščenih v petek, preostali pa bodo pripravljeni za premik v naslednjem tednu. Prvih 300 psov so z lokacije Ridglan Farms odpeljali v petek, več pa jih je predvidenih za premik v naslednjem tednu. Organizacije za zaščito živali so v Wisconsinu vzpostavile začasno zbirno območje z igralnimi ogradami, kjer pse cepijo, mikročipirajo, sterilizirajo ali kastrirajo ter pripravljajo na transport, je povedala Simmonsova. In zdaj, ko bodo uspešno prevzeli 1500 psov, jim že iščejo nove domove. Prejeli naj bi že več kot 700 vlog za posvojitev, vendar bo trajalo še nekaj časa, preden bodo psi pripravljeni na nov dom, saj organizacija zdaj strogo preverja morebitne nove lastnike.

Beagle FOTO: AP