Tujina

1500 beaglov rešili iz raziskovalnega laboratorija v ZDA

Wisconsin, 04. 05. 2026 17.02 pred 20 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Pes beagle

Skupini aktivistov v Wisconsinu je uspelo. Iz vzrejno-raziskovalnega laboratorija Ridglan Farms so odstranili 1500 psov pasme beagle, za katere so prepričani, da so bili podvrženi nehumanemu ravnanju v raziskovalne namene.

"Po eni uri, ko so bili odstranjeni iz centra, so začeli prihajati k nam, iskati pozornost," je dejala Lauree Simmons, predsednica in ustanoviteljica reševalne organizacije Big Dog Ranch, ki se je zavzemala za izpustitev psov iz raziskovalnega centra. "Preprosto vem, da vedo, da so na varnem."

Organizacija Big Dog Ranch in Center za humano gospodarstvo sta v zaupnih pogajanjih sklenila dogovor o nakupu 1500 psov od farme Ridglan Farms, kjer so bili nastanjeni beagli, poroča AP News. Že prejšnji mesec so namreč protestniki želeli vdreti v objekt in odnesti beagle, vendar jim je to preprečila policija, ki je proti njim bila primorana uporabiti solzivec. V enem poskusu jim je celo meseca marca uspelo vdreti in odpeljati 30 psov.

Pogovori o nakupu živali so se začeli več mesecev pred aprilskim incidentom, Simmonsova pa je povedala, da njena organizacija ni bila povezana s protesti. Prvih 300 psov je bilo z lokacije Ridglan Farms premeščenih v petek, preostali pa bodo pripravljeni za premik v naslednjem tednu.

Prvih 300 psov so z lokacije Ridglan Farms odpeljali v petek, več pa jih je predvidenih za premik v naslednjem tednu. Organizacije za zaščito živali so v Wisconsinu vzpostavile začasno zbirno območje z igralnimi ogradami, kjer pse cepijo, mikročipirajo, sterilizirajo ali kastrirajo ter pripravljajo na transport, je povedala Simmonsova.

In zdaj, ko bodo uspešno prevzeli 1500 psov, jim že iščejo nove domove. Prejeli naj bi že več kot 700 vlog za posvojitev, vendar bo trajalo še nekaj časa, preden bodo psi pripravljeni na nov dom, saj organizacija zdaj strogo preverja morebitne nove lastnike.

Beagle
Beagle
FOTO: AP

"Mlajši psi se bodo hitreje prilagodili, starejši pa bodo potrebovali več časa," je povedala Simmonsova. "Veliko jih je bolj pripravljeno sprejeti ljubezen in si želi biti z ljudmi."

Beagli so sicer najpogostejša pasma psov, ki se uporablja za testiranja na živalih, predvsem zaradi svoje manjše velikosti in nežnega temperamenta, je povedala Simmons.

"Belgijski ovčar ne bi prenesel testiranj ali tega, da bi bil vse življenje zaprt v pesjaku," je pojasnila. "Beagli so izjemno zaupljivi, ubogljivi, mirni in odpuščajoči, zato so najpogosteje izbrani za testiranja na živalih. In mi bomo vzeli eno najprijaznejših, najbolj zaupljivih pasem in jo zlorabljali? To je narobe. To se mora ustaviti."

Ridglan Farms se je oktobra dogovorila, da se bo 1. julija odpovedala svoji državni licenci za vzrejo psov kot del dogovora, s katerim se je želela izogniti kazenskemu pregonu zaradi obtožb o hudem mučenju živali. Podjetje sicer strogo zanika zlorabo živali, vendar je posebni tožilec ugotovil, da je Ridglan Farms izvajal očesne posege, ki so kršili državne veterinarske standarde.

beagle ridglan farms aktivisti psi

