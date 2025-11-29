15.000 ljudi protestiralo proti ustanovitvi mladinske organizacije AfD

Na protestu se je po navedbah organizatorjev zbralo okoli 15.000 ljudi, nemška zveza sindikatov (DGB) navaja število 20.000. Številni med njimi so blokirali poti do prizorišča srečanja.

Policija je protestnike pozvala, naj se umaknejo. Ker tega niso storili, je začela potiskati množico in trgati transparente, uporabila je tudi vodne topove in solzivec. Približno deset lažje poškodovanih je pomoč poiskalo v bolnišnici, poroča nemški Welt am Sonntag.

Srečanje podmladka AfD bi se moralo začeti ob 10. uri, a so ga zaradi protestov zamaknili, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik stranke Michael Pfalzgraf.