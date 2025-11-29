Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

15.000 ljudi protestiralo proti ustanovitvi mladinske organizacije AfD

Giessen, 29. 11. 2025 16.11 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
6

V nemškem mestu Giessen se je več tisoč ljudi udeležilo protesta proti ustanovitvi nove mladinske organizacije skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD). Protestniki so blokirali dostop do prizorišča srečanja, zaradi česar so v stranki morali zamakniti njegov začetek.

Na protestu se je po navedbah organizatorjev zbralo okoli 15.000 ljudi, nemška zveza sindikatov (DGB) navaja število 20.000. Številni med njimi so blokirali poti do prizorišča srečanja.

Policija je protestnike pozvala, naj se umaknejo. Ker tega niso storili, je začela potiskati množico in trgati transparente, uporabila je tudi vodne topove in solzivec. Približno deset lažje poškodovanih je pomoč poiskalo v bolnišnici, poroča nemški Welt am Sonntag.

Srečanje podmladka AfD bi se moralo začeti ob 10. uri, a so ga zaradi protestov zamaknili, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tiskovni predstavnik stranke Michael Pfalzgraf.

Udeleženci srečanja bodo na njem predvidoma izbrali vodstvo nove mladinske organizacije ter določili njena pravila, ime in logotip.

Nova mladinska organizacija se bo verjetno imenovala Generation Deutschland (Generacija Nemčija) ali Youth Germania. Za njenega prvega vodjo naj bi izbrali 28-letnega poslanca AfD iz vzhodne Nemčije Jean-Pascala Hohma, ki ima dolgoletne povezave s skrajno desnimi skupinami, navaja AFP.

Organizacija bo nadomestila Junge Alternative (JA), ki jo nemške obveščevalne službe uvrščajo med ekstremistične skupine. JA je bila pogosto vpletena v škandale, AfD jo je letos razpustila, da bi preprečila njeno morebitno prepoved.

Jean-Pascal Hohm
Jean-Pascal Hohm FOTO: AP

Nemška notranja obveščevalna agencija BfV je sicer letos tudi samo AfD razglasila za ekstremistično organizacijo. Oznako je nato do razsodbe sodišča v Kölnu, na katerega se je pritožila AfD, začasno umaknila.

Stranka je na februarskih predčasnih parlamentarnih volitvah zasedla drugo mesto in odtlej v nekaterih javnomnenjskih anketah že prehitela krščanske demokrate (CDU) kanclerja Friedricha Merza.

Ta je bil sicer ob robu kongresa CDU v Magdeburgu do izgredov v Giessnu kritičen. "Želim, da v politični sredini naše države pokažemo, da znamo reševati probleme," je dejal in okrcal tako levi kot desni populizem v državi.

AfD Nemčija protest mladinska organizacija
Naslednji članek

Trump napoveduje popolno zaprtje zračnega prostora Venezuele

SORODNI ČLANKI

Merz: Iztegnjena roka, ki nam jo AfD ponuja, nas želi uničiti

Merzova CDU zmagovalka lokalnih volitev, velik skok AfD

V Nemčiji pred lokalnimi volitvami umrlo več kandidatov AfD

Nemški obveščevalci začasno umaknili oznako AfD za ekstremistično organizacijo

ZDA: Nemška AfD ni ekstremistična

Nemški obveščevalci AfD opredelili za ekstremistično organizacijo

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
29. 11. 2025 16.59
+1
Skrajni levičarji so najbolj nestrpni.
ODGOVORI
1 0
Ici
29. 11. 2025 16.59
Afd je edina rešitev Nemčije preden se ta spremeni v muslimanski kalifat. Braniti lasten narod, jezik, kulturo in traficijo ni desni ekstremizem, ampak logična posledice. Vsak normalen brani svoj dom pred napadalci in vsiljivci, ki ga ogrožajo.
ODGOVORI
0 0
bor99
29. 11. 2025 16.50
-2
zgodovina se očitno ponavlja
ODGOVORI
1 3
flojdi
29. 11. 2025 16.55
-1
..prej generacije
ODGOVORI
0 1
TEDYC
29. 11. 2025 16.47
+7
Vsi vemo, da je šlo u franze s priseljentvom. Naj gredo desno u zmago
ODGOVORI
8 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385