150.000 ljudi zbežalo pred Katastrofo

Ob približevanju ciklona so pretekle dni v Gudžaratu zaznamovali močni nalivi in orkanski veter, ki so že zahtevali sedem smrtnih žrtev, med njimi otroka, na katera se je zrušil zid.

V Indiji in Pakistanu je pred ciklonom Biparjoy, ki se približuje čez Arabsko morje, zbežalo že več kot 150 tisoč ljudi. Biparjoy, kar v bengalščini pomeni katastrofa, bo po pričakovanjih več kot upravičil svoje ime. Najmočnejši ciklon na tem območju od leta 2021 bo na kopno udaril pri pristanišču Jakhau med krajema Mandivi v indijskem Gudžaratu in Karači v Pakistanu, poroča BBC . Kopno naj bi zadel okoli petih popoldne po lokalnem času.

Jakhau, kjer sicer živi okoli 4000 oseb, je povsem opustel, prebivalci so se umaknili, ob morju se sprehajajo le tropi potepuških psov. Vlaki v Gudžaratu ne vozijo, ribičem so ukazali, naj ostanejo na obali, zaprli so tudi dve izmed največjih pristanišč v Indiji, Kandlo in Mundro. V pripravljenosti je več ekip za nujno pomoč, ki bodo skrbele ne le za varnost ljudi, ampak tudi za to, da bodo osnovne storitve čim manj motene ali pa vsaj vzpostavljene v najkrajšem možnem času.

V Pakistanu bo na udaru provinca Sindh, medtem ko naj bi 20-milijonski Karači ostal na robu ciklona. Kljub temu so v mestu sprejeli več varnostnih ukrepov.