Popolna avtomatizacija: 157 kilometrov avtoceste zgradili roboti

Izvajalci so uporabljali najnaprednejše stroje, ki "dosegajo milimetrsko natančnost", poroča The Economic Times. Postopek gradnje je vključeval avtomatizirana vozila, ki so razdeljevala stisnjeno kamenje in pesek, čemur so sledili avtonomni valji, ki so zagotovili enotno in vzdržljivo površino ceste. Droni so spremljali napredek in zagotavljali topografsko natančnost, kar je zmanjšalo potrebo po ročnih popravkih, poročajo kitajski mediji. Pri določanju natančnosti so uporabljali satelitsko navigacijo.

Čeprav ne navajajo podatkov o stroških, naj bi prva poročila pokazala, da so s tem načinom gradnje precej prihranili, tako v denarju kot času. Algoritmi so optimizirali gradbeni proces, omogočili višje hitrosti in večjo natančnost, zato naj bi bila ta metoda učinkovitejša od človeškega dela.