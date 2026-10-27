16 let na bolniški, do 800.000 evrov na računu: zdaj gre pred sodišče

Nemško tožilstvo v Duisburgu je vložilo obtožnico proti 62-letni učiteljici, ki je bila več kot 16 let na bolniškem dopustu, čeprav naj bi bila po ugotovitvah preiskovalcev v resnici sposobna za delo. Obtožena je goljufije v enajstih posebej hudih primerih in dveh kaznivih dejanj ponarejanja listin, poroča Focus. Učiteljica, zaposlena na poklicni šoli Berufskolleg Wesel v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija, je zadnjič poučevala 11. februarja 2009. Od takrat se ni več vrnila v učilnico, vendar je kot javna uslužbenka še naprej prejemala polno plačo. Njeni mesečni bruto prejemki naj bi glede na plačni razred A13 znašali od približno 5000 do 6200 evrov. Po navedbah tožilstva naj bi učiteljica ves ta čas zgolj ustvarjala vtis, da zaradi zdravstvenih težav ni sposobna opravljati svojega poklica. Njena odsotnost je bila uradno utemeljena s psihičnimi težavami, zaradi katerih naj ne bi mogla poučevati. Preiskovalci ji očitajo, da je med marcem 2021 in marcem 2025 delodajalcu predložila deset potrdil o nezmožnosti za delo, s katerimi naj bi ga namenoma zavajala. Obtožnica zajema to obdobje, saj so morebitna starejša kazniva dejanja že zastarala. Tožilstvo ocenjuje, da je učiteljica samo od leta 2021 državno blagajno oškodovala za približno 248.000 evrov. Po izračunih, ki jih navaja Focus, bi lahko skupni znesek izplačil v več kot 16 letih presegel 800.000 evrov.

Učiteljica je zadnjič poučevala 11. februarja 2009. FOTO: Shutterstock

Primer razkrila nova uslužbenka, ki je pregledala dokumentacijo

Še posebej nenavadno je, kako dolgo je učiteljičina odsotnost ostala brez ustreznega nadzora. Primer je namreč prišel na dan skoraj po naključju. Spomladi 2025 je dokumentacijo dolgotrajno odsotne učiteljice prevzela nova uslužbenka okrožne uprave v Düsseldorfu. Ob pregledu spisa je ugotovila, da učiteljica že od leta 2009 ne poučuje, svojo odsotnost pa ves čas opravičuje z zdravniškimi potrdili s področja duševnega zdravja. Kljub več kot desetletju in pol trajajoči odsotnosti je pristojne oblasti nikoli niso napotile na pregled k uradnemu zdravniku, ki bi ocenil njeno delovno zmožnost. Nova uslužbenka je zato aprila 2025 odredila zdravniški pregled, s katerim bi ugotovili, ali je učiteljica dejansko nezmožna za opravljanje svojega poklica. Toda učiteljica je odločitev izpodbijala na sodišču. Trdila je, da po tako dolgem obdobju bolniške odsotnosti ni več razloga za odreditev uradnega zdravniškega pregleda. Sodišče njenim argumentom ni pritrdilo.

Sodniki: Dolgoletna neodzivnost oblasti je nerazumljiva

Učiteljica je izgubila sodna postopka na dveh stopnjah. Višje upravno sodišče v Münstru je odločilo, da lahko pristojni organ tudi po 16 letih odsotnosti odredi nevrološki in psihiatrični pregled. Sodniki so ob tem ostro kritizirali ravnanje šolskih oblasti v Düsseldorfu. Po nemški zakonodaji morajo pristojni organi ob dolgotrajni zdravstveni nezmožnosti javnega uslužbenca preveriti, ali ta še lahko opravlja svoje delo oziroma ali so izpolnjeni pogoji za njegovo upokojitev zaradi zdravstvenih razlogov. Sodišče je opozorilo, da je treba vprašanje trajne nezmožnosti za delo obravnavati že po šestih mesecih zdravstveno pogojene odsotnosti. Večletno neukrepanje pristojne uprave je označilo za nerazumljivo.

Po obširnih medijskih poročanjih so se zganili tudi na tožilstvu. FOTO: Thinkstock

Preiskovalci pod drobnogled vzeli tudi njeno potapljaško dejavnost