16 let po tem ko je umorila svojih pet otrok, je bila Genevieve evtanazirana

"Dala sem sina Bouchaibu in ga ubila. Vse otroke sem izgubila po lastni krivdi. Nikoli si tega niso zaslužili," je dejala na sodišču. "Trpela bom do konca svojih dni. To je moja kazen."

Njeni odvetniki so vztrajali, da gre za duševno moteno osebo, ki ji ni mesto v zaporu temveč v bolnišnici. Toda porota jo je po zaslišanju nasprotujočih si zdravniških mnenj, spoznala za krivo naklepnega umora in jo leta 2008 obsodila na dosmrtno zaporno kazen, 11 let kasneje pa so jo premestili v psihiatrično bolnišnico.