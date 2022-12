16 let zapora za vodjo poskusa ugrabitve demokratske guvernerke Michigana

Skupina članov desne milice se je leta 2020, potem ko je ta v začetku pandemije uvedla stroge covidne ukrepe, spravila na michigansko guvernerko Gretchen Whitmer, v začetku leta pa je bil 39-letni Adam Fox spoznan za krivega načrtovanja ugrabitve guvernerke iz njene počitniške hiše. Ob tem pa je bil obsojen tudi zaradi načrtovanja uporabe orožja za množično uničenje. Po ugrabitvi je namreč nameraval razstreliti most in s tem olajšati pobeg milice. Fox in drugi člani skupine so nameravali Whitmerjevo po ugrabitvi odpeljati na "sojenje" zaradi očitkov izdaje.

Tožilci so v zadevi za obtožene zahtevali dosmrtno zaporno kazen, vendar pa je sodnik odločil, da ta ni potrebna. Se je pa strinjal, da si za svoje zločine zaslužijo visoko kazen. Foxu je tako danes za dejanja izrekel 16-letno zaporno kazen.