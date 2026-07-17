16-letni Hrvat napadel 13-letni bavarski deklici: manifest poln sovraštva

V napadu 8. julija na nemški gimnaziji v Schongauu sta bili hudo ranjeni dve 13-letni učenki. Napada je osumljen 16-letni učenec s hrvaškim državljanstvom, ki so ga kmalu po dogodku aretirali. Po navedbah policije je storilec za napad uporabil nož, na sebi pa je prav tako imel strelno orožje.

Našli sovražen manifest

Nemški preiskovalci so zdaj pri 16-letnem Hrvatu, osumljenem napada z nožem v šoli na Bavarskem, našli manifest na 19 straneh. Ta je poln sovražnega govora, nasilnih fantazij in teorij zarote. Net.hr, ki navaja Spiegel, poroča, da avtor manifesta v njem napada in žali skoraj vse družbene skupine, še posebej ženske, muslimane, homoseksualce in druge, ki jih dojema kot del družbe, ki jo zavrača. Manifest je poln radikaliziranih svetovnih nazorov 16-letnika in je prežet s sovraštvom, mizoginijo in antisemitizmom. Obsežen dokument je napisan v angleščini. Državno tožilstvo v Münchnu preverja pristnost manifesta in digitalne sledi, povezane z osumljencem. Oblasti analizirajo njegovo vsebino, da bi ugotovile, v kolikšni meri je ideološka radikalizacija vplivala na kaznivo dejanje.

Napad na gimnaziji v Schongauu FOTO: AP

Besedilo je prežeto tudi z nasilnimi fantazijami, zato preiskovalci ugotavljajo, ali je bila prav ta ideologija motiv za napad in ali je bil osumljenec povezan z ekstremističnimi spletnimi skupnostmi. Posebno pozornost namenjajo tudi morebitni povezanosti z incel subkulturo. Spiegel prav tako poroča, da obstajajo indici, da je najstnik nameraval napad, v katerem sta bili ranjeni dve 13-letni deklici, prenašati v živo prek interneta. Bavarski raziskovalni in informacijski center za antisemitizem (RIAS) je analiziral dokument in ga ocenil kot izrazito antisemitskega. Vodja centra Annette Seidel-Arpaci je izjavila, da besedilo ponuja vpogled v svet misli in občutkov, prežet z nasilnimi in destruktivnimi fantazijami. Poleg antisemitske vsebine strokovnjaki opozarjajo, da manifest vsebuje številna mizogina sporočila. V njem so opisi nasilja nad ženskami, seksualizirane fantazije o mučenju ter odkrito poniževanje žensk.