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16-letni Hrvat napadel 13-letni bavarski deklici: manifest poln sovraštva

Berlin , 17. 07. 2026 10.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Napad na gimnaziji v Schongauu

Državno tožilstvo v Münchnu preiskuje 16-letnika, ki je osumljen napada na dve 13-letni dekleti. Pri njem so odkrili obsežen manifest, ki vključuje elemente radikalizacije, mizoginije, antisemitizma ter številne nasilne fantazije.

V napadu 8. julija na nemški gimnaziji v Schongauu sta bili hudo ranjeni dve 13-letni učenki. Napada je osumljen 16-letni učenec s hrvaškim državljanstvom, ki so ga kmalu po dogodku aretirali. Po navedbah policije je storilec za napad uporabil nož, na sebi pa je prav tako imel strelno orožje.

Našli sovražen manifest

Nemški preiskovalci so zdaj pri 16-letnem Hrvatu, osumljenem napada z nožem v šoli na Bavarskem, našli manifest na 19 straneh. Ta je poln sovražnega govora, nasilnih fantazij in teorij zarote. Net.hr, ki navaja Spiegel, poroča, da avtor manifesta v njem napada in žali skoraj vse družbene skupine, še posebej ženske, muslimane, homoseksualce in druge, ki jih dojema kot del družbe, ki jo zavrača.

Manifest je poln radikaliziranih svetovnih nazorov 16-letnika in je prežet s sovraštvom, mizoginijo in antisemitizmom. Obsežen dokument je napisan v angleščini. Državno tožilstvo v Münchnu preverja pristnost manifesta in digitalne sledi, povezane z osumljencem. Oblasti analizirajo njegovo vsebino, da bi ugotovile, v kolikšni meri je ideološka radikalizacija vplivala na kaznivo dejanje.

Napad na gimnaziji v Schongauu
Napad na gimnaziji v Schongauu
FOTO: AP

Besedilo je prežeto tudi z nasilnimi fantazijami, zato preiskovalci ugotavljajo, ali je bila prav ta ideologija motiv za napad in ali je bil osumljenec povezan z ekstremističnimi spletnimi skupnostmi. Posebno pozornost namenjajo tudi morebitni povezanosti z incel subkulturo.

Spiegel prav tako poroča, da obstajajo indici, da je najstnik nameraval napad, v katerem sta bili ranjeni dve 13-letni deklici, prenašati v živo prek interneta.

Bavarski raziskovalni in informacijski center za antisemitizem (RIAS) je analiziral dokument in ga ocenil kot izrazito antisemitskega. Vodja centra Annette Seidel-Arpaci je izjavila, da besedilo ponuja vpogled v svet misli in občutkov, prežet z nasilnimi in destruktivnimi fantazijami. Poleg antisemitske vsebine strokovnjaki opozarjajo, da manifest vsebuje številna mizogina sporočila. V njem so opisi nasilja nad ženskami, seksualizirane fantazije o mučenju ter odkrito poniževanje žensk.

Razlagalnik

Izraz 'incel' je okrajšava za angleško besedno zvezo 'involuntary celibate', kar pomeni 'nehoteni celibat'. Gre za spletno subkulturo, ki jo sestavljajo predvsem moški, ki verjamejo, da zaradi svojega videza ali družbenega statusa ne morejo najti spolnih partneric. Ta skupnost je pogosto povezana s širjenjem mizoginije, sovraštva do žensk in občutkom upravičenosti do ženske pozornosti, kar lahko v skrajnih primerih vodi do radikalizacije in nasilnih dejanj.

Mizoginija je globoko zakoreninjeno sovraštvo, prezir ali predsodki do žensk. Ne gre le za posamezna dejanja, temveč za širši družbeni fenomen, ki se kaže v poniževanju žensk, njihovem obravnavanju kot manjvrednih bitij ali kot lastnine. Mizoginija pogosto služi kot orodje za ohranjanje patriarhalnih struktur in lahko v skrajnih oblikah spodbuja nasilje na podlagi spola.

Antisemitizem je oblika rasizma, usmerjena proti Judom. Gre za sovražno naravnanost, diskriminacijo ali predsodke do judovskega ljudstva, njihove kulture, vere ali etnične pripadnosti. Zgodovinsko gledano se je antisemitizem kazal v različnih oblikah, od verskega preganjanja v srednjem veku do sistematičnega genocida, kot je bil holokavst. Danes se pogosto manifestira skozi teorije zarote, zanikanje zgodovinskih dejstev ali uporabo stereotipov za demonizacijo judovske skupnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
napad nemčija manifest radikalizacija najstnik

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