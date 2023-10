16-letnica, ki naj bi jo brutalno pretepla moralna policija, umrla

Po dogodku se je pojavil posnetek nadzorne kamere na postaji podzemne železnice, ki razkriva skupino ljudi, ki izstopi iz vlaka in nosi dekle, ki ne kaže znakov življenja. Dekle nato položijo na peron, kjer so ji čez čas na pomoč priskočili reševalci. Ni pa nobenega posnetka, ki bi razkril, kaj se je dogajalo pred tem na vlaku.

Iranske oblasti so zanikale očitke, da je bilo dekle napadeno in da naj bi za napadom stala prav moralna policija. Še vedno trdijo, da naj bi 16-letnica imela zdravstvene težave in naj bi se kmalu po vkrcanju na metro onesvestila.

Kot poroča Sky News, naj bi oblasti staršem dekleta po incidentu prepovedale objavljati fotografije hčerke na družbenih omrežjih in govoriti s skupinami za človekove pravice. V videoposnetku, ki ga je delila državna tiskovna agencija IRNA, so starši dekleta dejali, da je hčerki padel pritisk, zaradi česar je izgubila ravnotežje in se udarila v glavo. Iranska skupina borcev za človekove pravice ocenjuje, da so bili starši prisiljeni v izjavo.

Mnogi v primeru 16-letne Armite vidijo vzporednice s primerom lani ubite Mahse Amini, ki so jo brutalno pretepli med pridržanjem zaradi domnevno nepravilnega nošenja islamske naglavne rute. To je v Iranu sprožilo množičen val protestov, ki se nadaljujejo tudi leto po njeni smrti.