Tujina

16-letnik, ki ga je ugriznil morski pes: napadel me je od zadaj

Sydney , 06. 04. 2026 12.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Morski pes

16-letni Oliver je bil žrtev ugriza morskega psa. Žival ga je ugriznila v nogo. Pripoveduje, kako mu je med surfanjem v Južni Avstraliji uspelo pobegniti, preden bi ga morski pes še huje poškodoval.

16-letnika je morski pes ugriznil v nogo med surfanjem na veliki petek na plaži v Middletonu, 80 kilometrov južno od Adelaidea. Oliver Tokic-Bensley za Guardian opisuje, da je bil v vodi le nekaj minut, ko ga je morski pes ugriznil v nogo. Surfer, ki ga je morski pes ugriznil na plaži v Južni Avstraliji, je opisal, kako ga je 'odrinil' in se potegnil na obalo. 

Morski pes v plitvini
Morski pes v plitvini
FOTO: Shutterstock

Študent, ki surfa že vse življenje, je bil v vodi približno deset minut, kakšnih 100 metrov od obale, ko ga je morski pes potegnil z deske za surfanje. "Napadel me je od zadaj,"  je opisal Oliver. 

Odrinil sem ga, k sreči me je spustil in potem sem se pognal nazaj na obalo, se spomninja. Obrnil se je in zagledal morsko plavut, nato pa hitro veslal, držeč se za desko, dokler ni ujel vala, ki ga je odnesel do obale, kjer je preveril poškodbo: "Ni bilo tako hudo, ni me bolelo." Oče ga je hitro odpeljal v bolnišnico, kjer so mu rane oprali in razkužili, posneli z rentgenom in ga oskrbeli. 

Letno ubitih med 63 do 273 milijonov morskih psov

Veliko večja grožnja kot morski psi ljudem, so ljudje morskim psom. Po podatkih okoljevarstvene organizacije Pew je letno ubitih med 63 do 273 milijonov morskih psov, predvsem zaradi njihovih plavuti in drugih delov. V mnogih delih sveta ribiči morskim psom odrežejo plavuti, nato pa jih vržejo nazaj v ocean, kjer jih čaka kruta smrt zaradi zadušitve ali izgube krvi.

