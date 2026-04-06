16-letnik, ki ga je ugriznil morski pes: napadel me je od zadaj

16-letnika je morski pes ugriznil v nogo med surfanjem na veliki petek na plaži v Middletonu, 80 kilometrov južno od Adelaidea. Oliver Tokic-Bensley za Guardian opisuje, da je bil v vodi le nekaj minut, ko ga je morski pes ugriznil v nogo. Surfer, ki ga je morski pes ugriznil na plaži v Južni Avstraliji, je opisal, kako ga je 'odrinil' in se potegnil na obalo.

Študent, ki surfa že vse življenje, je bil v vodi približno deset minut, kakšnih 100 metrov od obale, ko ga je morski pes potegnil z deske za surfanje. "Napadel me je od zadaj," je opisal Oliver.

Odrinil sem ga, k sreči me je spustil in potem sem se pognal nazaj na obalo, se spomninja. Obrnil se je in zagledal morsko plavut, nato pa hitro veslal, držeč se za desko, dokler ni ujel vala, ki ga je odnesel do obale, kjer je preveril poškodbo: "Ni bilo tako hudo, ni me bolelo." Oče ga je hitro odpeljal v bolnišnico, kjer so mu rane oprali in razkužili, posneli z rentgenom in ga oskrbeli.