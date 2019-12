16-letnik poskušal ukrasti airbusa, v pilotski kabini ga je našel tehnik

Do nenavadne zgodbe je prišlo junija, a je francoska javnost šele zdaj izvedela podrobnosti incidenta, saj so 16-letnika postavili pred sodnika in predstavili podrobnosti obtožnice, poroča La Parisien. Sodišče za mladoletnike v Creitelu tako presoja glede obtožnice, ki ga bremeni, da je "poskušal ukrasti letalo Airbus A321, ki je bilo v lasti družbe Vueling." Zgodba 16-letnika je precej žalostna, saj je že kot 14- letnik prispel v Marseille in živel na ulicah tega mesta, kasneje pa je kot brezdomec nekaj mesecev živel tudi v Parizu. Kot je rekel, je imel takšnega življenja dovolj in je želel priti nazaj v domovino, letališče Orly pa se mu je zdelo najboljša rešitev.

Slabi varnostni sistemi

Vprašanje, na katerega tako varnostna služba kot policija nimata odgovora, je, kako je 16-letnik uspel pretentati vse varnostne mehanizme, ki jih osrednje letališče v Parizu ima. Po eni domnevi naj bi prelezal ograjo, a ni jasno, kako nihče ni opazil njegove hoje in premikov po ploščadi, kjer je bilo letalo parkirano. Prav tako nimajo odgovora na pereče vprašanje glede vstopa v letalo, saj je neopaženo uspel prevzeti premične stopnice, jih spraviti do letala in odpreti vrata.