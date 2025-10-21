Smrti 16 ljudi botrovali tudi neustrezni kabli

Nesreči tirne vzpenjače v Lizboni, v kateri je v začetku septembra umrlo 16 ljudi, je ob okvari kabla botrovala tudi uporaba tehnično neustreznih kablov, kažejo preliminarni izsledki uradne preiskave, ki jih je objavil portugalski urad za preprečevanje letalskih in železniških nesreč (Gpiaaf).

Ob potrditvi, da je bila vzrok nesreče okvara kabla, ki je povezoval dve kabini in se je pretrgal, so strokovnjaki tudi ugotovili, da vrsta kablov, ki jo je lizbonsko javno prevozno podjetje Carris uporabljalo od leta 2022, ni bila certificirana za prevoz ljudi in ni bila primerna za vrsto naprave, ki jo uporabljajo tirne vzpenjače v portugalski prestolnici. Po mnenju strokovnjakov je podjetje kable kupilo po pomoti, ne da bi njegov notranji nadzorni sistem zaznal napako. "Uporaba kablov, ki niso v skladu s specifikacijami uporabe, je posledica več napak, ki so se nakopičile v procesu nabave, sprejema in uporabe s strani podjetja Carris, katerega notranji kontrolni mehanizmi niso bili zadostni ali primerni za preprečevanje in odkrivanje tovrstnih napak," so zapisali v poročilu.

Poudarili pa so, da še ni mogoče dokončno ugotoviti, da je bil to vzrok za pretrganje kabla, saj so druge podobne kable uporabljali v običajnem ciklu uporabe, ki traja približno 600 dni. Septembrska smrtonosna nesreča pa se je zgodila po 337 dneh uporabe tega določenega kabla in strokovnjaki so gotovi, "da so na nesrečo vplivali tudi drugi dejavniki", kar bodo predmet nadaljnjih analiz. Urad Gpiaaf je ob tem podjetju Carris priporočil, naj tirnih vzpenjač ne aktivira, ne da bi specializiran organ znova pregledal pritrdilne elemente kablov in zavor. Poudarili so še, da mora podjetje ponovno premisliti o svojem sistemu notranjega nadzora. V Lizboni sicer delujejo tri tirne vzpenjače.