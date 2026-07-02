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16 otrok našli v majhni, umazani sobi, polni človeških iztrebkov

Hamden, 02. 07. 2026 08.30 pred 49 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Hiša v kateri je bilo zaprtih 16 otrok

V podeželskem delu ameriške zvezne države Ohio so oblasti odkrile pretresljiv primer zanemarjanja otrok, potem ko so iz dotrajane hiše rešile 16 mladoletnikov, ki so bili več let zaprti v eni sami sobi v izjemno nehumanih in nehigienskih razmerah. Otroci, stari od enega leta in pol do 18 let, so živeli v popolni zanemarjenosti, mnogi brez osnovnih življenjskih pogojev, nekateri pa celo brez sposobnosti govora ali osnovne pismenosti.

Večji del zadnjih štirih let je bilo 16 otrok različnih starosti zaprtih v eni sami sobi v hiši na podeželju Ohia, poroča Guardian. Otroci po navedbah uradnikov prihajajo iz iste družine, njihovo življenje do zdaj pa je bilo daleč od normalnega.

V sobi, kjer so bili večino časa zaprti, je bilo umazano in obdano s človeškimi iztrebki. Šerif okrožja Vinton Ryan Cain ni razkril, kako so bili zaprti v hiši, povedal je le, da v njej niso našli nobenih kletk. Otroci so bili tako zanemarjeni, da nekateri niti še ne govorijo, 18-letno dekle pa ne zna napisati svojega imena.

"Večina naše živine je bila v boljših razmerah kot ti otroci," je na novinarski konferenci dodal šerif in opisal razmere, kjer je prevladovala visoka prisotnost bakterij in človeških fekalij. "Preprosto gnusno prizorišče," je dodal.

Otroke so sicer policisti odkrili povsem nenačrtovano, izvajali so namreč drugo preiskavo v tem času. Ob odkritju so bili povsem šokirani, prizor v hiši, ki leži v enem najrevnejših okrožij Ohia, pa so opisali kot "čisto zlo".

Sedem otrok so prepeljali v bolnišnice v Columbus, dva pa so s helikopterji odpeljali v travmatološke centre prve stopnje. Eden od otrok je bil v kritičnem stanju in so ga morali intubirati, je dejal generalni državni tožilec Ohia Andy Wilson.

"Videti so bili skoraj kot divje živali," je povedal.

Starša otrok in stara starša so bili obtoženi 16 kaznivih dejanj zanemarjanja otrok druge stopnje zaradi hudih telesnih poškodb. Varščina je bila določena na 300.000 dolarjev (približno 275.000 evrov) za vsakega.

Otroci niso bili evidentirani

Preiskovalci so sporočili, da se je družina v zadnjih dveh desetletjih pogosto selila po južnem Ohiu, otroci prav tako niso bili vpisani v zdravstvene in uradne državne evidence, v šolo pa tudi ne.

Starša in stara starša otrok
Starša in stara starša otrok
FOTO: AP

"Precej spretni so bili pri tem, da so te otroke držali stran od pogleda in zunaj dosega preiskovalcev," je dejal Wilson in dodal, da se zdi, kot da za otroke ni vedel nihče zunaj družine.

Sosedje v Hamdenu, vasi z manj kot 1000 prebivalci, so bili šokirani, ko so izvedeli, da so v tej hiši živeli otroci. Eden izmed sosedov je za AP News povedal, da odkar se je družina preselila v sosesko, ni videl niti enega otroka.

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