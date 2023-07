16 pridržanih policistov v BiH suspendiranih, zaradi korupcije prijeli še dva

V Bosni in Hercegovini nadaljujejo z aretacijo policijskih uslužbencev. Kot so sporočili iz državne agencije za preiskave in zaščito Sipa, so poleg 16 policistov zdaj prijeli še dva uslužbenca Uprave BiH za koordinacijo policijskih organov, ki je pristojna za varovanje pomembnih institucij in političnih predstavnikov ter diplomatskih predstavništev. Aretirali so ju zaradi suma korupcije oziroma prejemanja podkupnin.

Potem ko so v torek v mestu Kakanj v Bosni in Hercegovini pridržali 16 policistov, osumljenih zlorabe svojih policijskih položajev, se zdaj aretacije nadaljujejo. Zaradi suma prejemanja podkupnin in drugih koristi v zameno za trgovanje z vplivom v okviru kaznivega dejanja pranja denarja so pridržali dva uslužbenca uprave. Pripadniki Sipe po nalogu sodišča BiH v okviru operacije Klik danes izvajajo tudi hišne preiskave na območju Sarajeva, Vzhodnega Sarajeva, Šipova in Sanskega Mosta, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. icon-expand Bosanska policija FOTO: Reuters Torkove policiste so že izpustili na prostost, a so vsi suspendirani. Z notranjega ministrstva Zeniško-dobojskega kantona so sporočili, da so bili povezani s skupino organiziranega kriminala, ki jo vodi Mustafa Karamuja, gostinec iz Kakanja, ki je sedaj na begu, zanj pa so razpisali mednarodno tiralico. PREBERI ŠE V BiH specialna policija vdrla v policijsko postajo in aretirala 16 policistov Njegova kriminalna skupina se je ukvarjala z izsiljevanjem, ugrabitvami, trgovino z mamili ter nezakonitim izkopavanjem premoga v tamkajšnjem rudniku in njegovo prodajo. Osumljeni policisti so ga ščitili v zameno za podkupnino.