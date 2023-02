16 rešenih dojenčkov pripeljali v Ankaro, osemletni deček iz Srbije umrl

Za prevoz 16 dojenčkov iz Kahramanmarasa v Ankaro so uporabili letalo turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. To je bilo v pripravljenosti za uporabo pri dejavnostih, povezanih s potresom, vključno s prevozom medicinske opreme in druge vrste pomoči v prizadete regije. Uporabljajo ga tudi za prevoz huje poškodovanih ljudi na zdravljenje v Ankaro.

16 dojenčkov, ki so jih rešili iz ruševin, so na potresnih območjih našli same. Na letališču Esenboga so jih pričakala reševalna vozila, s katerimi so jih premestili v bolnišnico v soseski Etlik.