16 ur preživel v oceanu, nato se je ladja vrnila ponj

52-letni Vidam Pertilov, glavni strojnik na tovorni ladji Silver Supporter, je minuli torek ob štirih zjutraj ravno končeval svojo izmeno. Počutil se je slabo, zato se je povzpel na palubo, da bi se nadihal svežega zraka. Kaj se je nato zgodilo, se ne spomni, najbrž je omedlel in padel čez krov. Znašel se je sam sredi Tihega oceana, ladja je plula dalje.

16 ur pozneje je bil že spet na krovu svoje ladje. "Videti je bil 20 let starejši in zelo utrujen, a bil je živ," je njegov sin Marat povedal za novozelandsko novičarsko stran Stuff.

Rešila ga je 'črna pika v daljavi'

Ko se je zdanilo, je Pertilov, ki ni nosil rešilnega jopiča, v daljavi opazil črno piko. Oddaljena je bila več kilometrov in do nje je plaval kar nekaj ur, pa vendar je bila to odločitev, ki mu je rešila življenje. Izkazalo se je, da je črna pika v resnici boja. Pertilov se je je oprijel in čakal. "Boja ni bila zasidrana, bila je kos smeti v morju," je povedal njegov sin.

Približno takrat, šest ut po njegovem izginotju, so na ladji opazili da eden od članov posadke manjka. Ugotovili so, da se je ob štirih zjutraj odjavil iz službe, in izračunali, kje se je ladja takrat nahajala. Vse ladje na območju so dobile klic na pomoč, obvestili so tudi reševalne službe na bližnjem Tahitiju. Pri francoski meteorološki službi Meteo-France so določili smer tokov, v iskalno akcijo se je vključila tudi francoska mornarica, ki ima v Polineziji oporišče.

Vidam Pertilov se je medtem trdno držal boje, sonce ga je žgalo, a storiti ni mogel ničesar. Lahko je le čakal in upal, da ga najdejo pred sončnim zahodom. Nenadoma je v daljavi zagledal znano ladjo. Silver Supporter. Mahal je, vpil. "Kar se je zgodilo potem, je nerazložljivo. Eden od potnikov je dejal, da je z desne strani zaslišal šibak klic," je očetovo zgodbo za Stuff delil njegov sin. Hkrati je nekdo drug opazil roko, ki je mahala. Vidam Pertilov je bil rešen.

Črno bojo, ki mu je rešila življenje, je pustil v morju. Mogoče jo bo potreboval še kdo, je dejal.