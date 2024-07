1600 evrov minimalne plače, v pokoj pri 60, zamrznjene cene in ljubezen do diktatorjev

Če kaj, potem je francosko volilno telo na volitvah pokazalo, da se je naveličalo sredinske, ideološko prazne politike brez vizije in poguma za večje korake. Macron in njegov poskus, da bi za seboj in za svojim gibanjem zbral liberalno-buržoazni tabor, sta popolnoma spodletela. Na volitvah sta prevladali skrajni politični krili.

Rezultat je tako predvsem parlament treh nasprotujočih si blokov z zelo različnimi platformami in brez tradicije sodelovanja, kar po mnenju mnogih lahko pomeni paralizo države. Po francoski ustavi so nove volitve za eno leto - izključene.

Tako Francija kot tudi Združeno kraljestvo, sta se odločili zavrniti skrajno desnico, se je te dni veselil španski premier in vodja socialistov Pedro Sanchez. Da so v "Varšavi srečni," je dodal njegov poljski kolega Donald Tusk . " Najhujšemu smo se izognili," pa je dejal Nils Schmid , zunanjepolitični predstavnik nemških socialdemokratov (SPD) kanclerja Olafa Scholza. Vodja grških socialistov Nikos Andrulakis je medtem menil, da so Francozi "postavili zid proti skrajni desnici, rasizmu in nestrpnosti".

Levica ima, vsaj na papirju realne možnosti, da uveljavi svojo agendo in zariše novo pot Francije, ki, kot so obljubljali, "temelji na socialni pravičnosti, skrbi za okolje in zunanji politiki, ki je v skladu s stališči in vrednotami francoskega ljudstva".

In običajno bi bil to nekdo iz največjega bloka v parlamentu – težava je le, da bi imenovanje radikalno levega premierja najbrž tvegalo ponavljajoče se glasovanje o nezaupnici, ki bi ga ob desni sredini in skrajni desnici morda podprl celo predsednikov tabor.

Neuspeh francoskega predsednika, da bi popravil gospodarstvo, in avtoritarne politike, ki so normalizirale skrajno desnico, so sprva mnoge francoske volivce potisnile v naročje RN. A zdaj so volivci ob močni kampanji levih sil, zavrnili tudi to, kar ponuja RN.

Melenchon se precej rad prepira z mediji, izpoveduje sovraštvo do Združenih držav in ljubezen do levičarskih latinskoameriških diktatorjev. Hvalil je avtoritarne režime na Kitajskem, Kubi in v Venezueli. Analitiki sicer menijo, da vedo, kar je njegova zmagovalna formula - populistična ekonomija, ki pritegne mladino, ostra sovražnost do Izraela, da pritegne francoske muslimane delavskega razreda v predmestjih, protiameriška in protievropska retorika ter proimigrantska drža.

A pravo sliko vedno razkrivajo šele podrobnosti. Kaj torej želijo v praksi?

Minimalna mesečna plača 1600 evrov – po davkih. Zamrznitev cen hrane in energije. Zavrnitev evropskih pravil o primanjkljaju. Znižanje upokojitvene starosti – s sedanjih 64 na 60 let. Davek na premoženje. Davek na presežni dobiček od dobička podjetja. Plačila gospodinjstvom za stroške, povezane z izobraževanjem njihovih otrok. Desnica in Macron ob tem svarijo, da gre za neuresničljive načrte, ki dodajajo neznosno fiskalno breme že tako močno zadolženi državi. A vse to je zgolj za začetek.

Potem so tukaj zunanja politika in družbena vprašanja. "Jenkiji predstavljajo vse, kar sovražim," je dejal za Le Monde leta 2011. "Pretenciozen in aroganten imperij, sestavljen iz nevednežev, usmiljenja vrednih voditeljev."

V programu strank, iz katerih je bila zgrajena Nova ljudska fronta, je takojšnje priznanje palestinske države, medtem ko Judje v Franciji menijo, da se na levičarsko ljudsko fronto se ni mogoče zanesti, da jih bo zaščitila pred nasiljem.

To je tudi razlog, da sta lovca na naciste Beate in Serge Klarsfeld izjavila, da, le gre za odločitev med skrajno levico in skrajno desnico - raje podpreta - slednjo.

Mnogi v njegovi množici so arabskega in afriškega porekla. "Francozi niso vera, ne barva kože," pravi in poudarja, da je Francija talilni lonec

Seveda pa mora nekdo načrte zmagovalcev na koncu plačati. V Franciji so številni volivci srednjega razreda glasovali za levi blok, da bi preprečili, da bi desničarski radikalci Marine Le Pen prevzeli oblast. Projekt je bil uspešen. A zdaj tudi Francozi, s katerimi smo se pogovarjali, kolebajo med pričakovanjem in navdušenjem ter skrbjo, da jih bo preprečevanje desničarskega ekstremizma drago stalo.