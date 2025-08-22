Svetli način
1600 gasilcev v boju s plameni v osrčju države

Lizbona/Madrid, 22. 08. 2025 15.39 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Kljub izboljšanju razmer zaradi nižjih temperatur se Portugalska še vedno sooča z obsežnimi požari. Z enim izmed njih se v osrednjem delu države spopada skoraj 1600 gasilcev, ki jim pomagajo tudi z letali. Požari v EU so medtem letos dosegli nov rekord, saj je od začetka leta pogorelo več kot milijon hektarjev površin.

Portugalska se že dlje časa spopada z gozdnimi požari, pri čemer je najobsežnejši, ki že več kot deset dni divja blizu kraja Arganil v osrednjem delu države, po ocenah strokovnjakov eden največjih v zgodovini države, poroča francoska tiskovna agencija.

Od konca julija so požari na Portugalskem terjali tri življenja, več ljudi je huje poškodovanih, zlasti gasilcev, uničeni so številni domovi in kmetije.

Podobno kot v sosednji Španiji, ki je bila letos poleti prav tako hudo prizadeta zaradi požarov, so se razmere tudi na Portugalskem od četrtka sicer nekoliko izboljšale, zlasti zahvaljujoč nižjim temperaturam, ki naj bi vztrajale tudi v prihodnjih dneh.

Portugalska je pred tednom dni zaprosila tudi za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito, med drugim so se odzvale Švedska, Grčija in Francija.

Premier Luis Montenegro, ki bo prihodnji teden v parlamentu odgovarjal na očitke opozicije zaradi ravnanja oblasti med požari, je v četrtek zavrnil kritike in napovedal več ukrepov za pomoč prizadetim, med drugim financiranje obnove bivališč in finančna nadomestila za kmete.

Od začetka leta pogorelo že več kot milijon hektarjev površin

Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS) je od začetka leta na Portugalskem pogorelo skoraj 276.000 hektarjev površin, kar predstavlja okrog tri odstotke celotnega ozemlja države. Ta številka hkrati predstavlja tudi približno četrtino od več kot milijon hektarjev pogorelih površin po celotni EU, s čimer je Unija po podatkih EFFIS prvič od začetka beleženja v letu 2006 presegla to rekordno vrednost.

Uničenje po požarih na Portugalskem
Uničenje po požarih na Portugalskem FOTO: Profimedia

Najhuje prizadeti sta prav Portugalska in Španija, kjer je letos pogorelo več kot 400.000 hektarjev površin. V tej državi je letošnja sezona požarov najhujša od leta 1994, po navedbah AFP kažejo uradni podatki španske vlade.

Obe državi sta v zadnjih tednih doživeli izjemno vročino, podnebne spremembe pa še povečujejo tveganje za požare, saj prinašajo pogostejše in intenzivnejše vročinske valove in suše. Vendar pa strokovnjaki trdijo, da je glavni vzrok za katastrofalne požare na Iberskem polotoku prekomerna količina vnetljive vegetacije na opuščenih zemljiščih in neuspešnost oblasti pri sprejemanju preventivnih ukrepov.

