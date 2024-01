16.000 živali na ladji čaka na svojo usodo: jim bo Avstralija dovolila izkrcanje?

Ladja MV Bahijah je 5. januarja zapustila pristanišče Fremantle v zahodni Avstraliji in začela svojo pot na Bližnji vzhod, piše CNN. Vendar je ladji po le petnajstih dneh potovanja bila zavrnjena prošnja za preusmeritev okoli Afrike, kot to zdaj počnejo druge ladje, da bi se izognile napadom. Avstralsko ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo je izvozniku naročilo, naj pošiljko nemudoma vrne v Avstralijo.

"Ministrstvo bi moralo stvari urediti že veliko prej," je komentiral John Hassell, predsednik Zveze kmetov Zahodne Avstralije. "Če so živali v dobrem stanju, če ni nobenih bolezni, če je dovolj prostora, bomo ladjo ponovno naložili in jo poslali na pot."

Dodal je, da je videl fotografije z ladje in po njih sodeč, naj bi bile živali v dobrem stanju kljub neznosni vročini. "Zadovoljen sem, da so ovce v senci, kjer sedijo, ko je toplo, in jedo, ko je hladneje, kot to počnejo na kmetiji," je dejal.