17. dan iskanja Poljaka: 'Zavedati se moramo, da ne iščemo več živega človeka'

Iskanje pogrešanega Poljaka se nadaljuje tudi danes, že 17. dan zapored. Na terenu je 16 gorskih reševalcev HGSS, helikopter hrvaških obrambnih sil in dežurni reševalni piloti.

Kljub nadaljevanju iskalne akcije so gorski reševalci družino in javnost že pred dnevi obvestili o črni prognozi. "Možnosti za preživetje so v teh pogojih zelo majhne. Tukaj je že deseti dan in vsi se moramo zavedati, da ne iščemo več živega človeka," je pred tednom dni dejal načelnik Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) Makarska Ante Kukavica.

"Kot ekipa smo dali vse od sebe, na pomoč so nam priskočili tudi člani gorsko-reševalne službe iz Bosne in Hercegovine," je povedal po poročanju 24sata ter dodal, da so porabili veliko virov in "izčrpali vse mogoče, kar je bilo na voljo". "A zaenkrat nimamo nikakršnih sledi, nič, na kar bi se lahko oprli pri nadaljnjem iskanju."

Iskanje je zdaj v tako imenovani pasivni fazi, kar pomeni, da nadaljujejo, a z manjšo intenziteto.

Nesreči Poljak je z ženo in šestletnim sinom dopustoval v bližnjem kraju Brela.