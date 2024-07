17 evrov sladoledna kupa, 30 evrov ležalnik

Po tem, ko sem videl, koliko stane sladoled v Opatiji, sem moral sesti, je bil na TikToku šokiran vplivnež iz Bosne in Hercegovine. Posnetek si je ogledalo skoraj milijon ljudi. Nekateri so se z njim strinjali, drugi opomnili, da je to vendarle v hotelu s petimi zvezdicami. A tudi sicer.

Za palačinko z lešnikovim namazom, postreženo na plastičnem krožniku, boste na Makarski rivieri odšteli 5 evrov. Za ležalnike s senčniki ponekod od 25 do 30.

Na nemškem zveznem statističnem uradu so izračunali, da odštejejo denimo v Turčiji za nočitev v hotelu ali obrok v restavraciji 41 odstotkov manj kot doma, v Španiji 26, v Grčiji 23, na Hrvaškem le še 18 odstotkov manj kot v Nemčiji. Kar pomeni, da je slednja zanje najdražja med omenjenimi državami.

Ne le gosti, tudi Hrvati imajo počasi dovolj - iz trgovin prihajajo z vse tanjšimi denarnicami. "Vse je drago, nič se ni pocenilo."

"Vse več ljudi živi od turizma in hrana je en del, ki se nudi tujcem, tako da je normalno, da bodo šle cene malo gor, prebivalci pa smo smo kolateralna žrtev tega," pravi Boris Podobnik, prodekan na zagrebški šoli ekonomije in managementa.

Da ne bi odgnali roke, ki jih hrani, pa minister Tonči Glavina na delavce v turizmu apelira, fa pazijo na vsak segment turistične ponudbe, na razmerje med ceno in kakovostjo. "Nobenega razloga ni, da bi bili cenejši recimo od Italije, Španije, a tudi dražji ne smemo biti."

Iz hrvaške turistične skupnosti pa medtem sporočajo, da je bilo v prvi polovici leta šest odstotkov več prihodov gostov in dva odstotka več nočitev kot v enakem obdobju lani - največ pa so jih ustvarili prav Nemci in Slovenci.