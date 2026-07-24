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17 let na bolniški: vložila tožbo zaradi prisilne upokojitve

Berlin, 24. 07. 2026 19.30 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Barbara Bašić
Zdravnik

17 let bolniške odsotnosti. Ne, to ni napaka. Prav toliko časa je bila z dela odsotna nemška učiteljica in – še več – ves ta čas prejemala polno plačo. Učiteljico so zdaj prisilno upokojili, a se 62-letnica s tem ne strinja. Vložila je celo tožbo. Da pa je zgodba še bolj nenavadna, je prišlo na dan, da je Nemka v teh 17 letih, ko je bila zaradi bolezni odsotna z dela, opravljala še dodaten poklic.

Poklicna šola v Weslu je kraj, kamor nemška učiteljica že 17 let ni vstopila. Od leta 2009 je namreč na bolniškem staležu in je vsak mesec predložila zdravniško potrdilo. Ves čas je prejemala plačo, tako da je v 17 letih prejela približno milijon evrov.

V začetku leta pa preobrat, ko je šola dobila novega ravnatelja, ki je odredil preiskavo. Ta je razkrila resne postopkovne pomanjkljivosti, saj od učiteljice v vsem tem času nihče ni zahteval, da opravi uradni zdravniški pregled. Konec maja so učiteljico upokojili.

Tudi po jeznih komentarjih ljudi, ki so menili, da bi morala denar vrniti. 

Robert Hotstegs, odvetnik, specializiran za upravno pravo: "Potem bi lahko dejansko izgubila plačilo – in sicer za nazaj, za dneve, ko je prijavila bolniško odsotnost, čeprav v resnici ni bila bolna. To bi bilo mogoče."

Dvainšestdesetletnica pa se z upokojitvijo ne strinja. Vložila je tožbo in zahteva vrnitev na staro delovno mesto ter izplačevanje polne plače. V primer se je zdaj vmešala tudi država – učiteljico je pod drobnogled vzelo tudi državno tožilstvo, saj naj bi v času, ko je bila uradno na bolniškem staležu, kljub temu opravljala delo, vendar ne kot učiteljica.

Felix Bachmann, tiskovni predstavnik državnega tožilstva v Duisburgu: "Dejansko obstajajo indici, da je v tem času opravljala delo zdravilke oziroma izvajalke naravnega zdravljenja."

Lokalni nemški mediji poročajo, da je 62-letnica med svojo odsotnostjo celo ustanovila podjetje na področju zdravstva. Primer je v Nemčiji sprožil vsesplošno razpravo, saj učitelji veljajo za javne uslužbence. Ta status prinaša ugodnosti, kot je neomejeno bolniško nadomestilo v polni višini plače, vključuje pa tudi strožja pravila. Potem ko učiteljica 17 let ni stopila za kateder, se zdaj ne sooča le z disciplinskim postopkom, temveč tudi s kazenskim pregonom s kazenskim pregonom.

Kakšni pa so zadnji podatki glede bolniških odsotnosti pri nas?

Po zaostritvi pravil in večjem nadzoru se je letos v prvih petih mesecih število bolniških odsotnosti zmanjšalo za približno petino. Samo maja letos se je število bolniških dni zmanjšalo za kar 380.000.

Po zadnjih podatkih je bilo sicer dobrih 9.500 ljudi na bolniškem staležu več kot eno leto, dobrih 1.500 več kot tri leta, 257 pa jih je z dela odsotnih več kot pet let.

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KOMENTARJI5

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štajerc65
24. 07. 2026 20.27
V SLO imamo kup prejemnikov socialne z zdravimi nogami in rokami, pa tudi umsko, pa jim še vedno pripada socialna, pa zastonj vrtci itd. Zakaj in kako dolgo.
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0 0
Kardinal v Kristusu
24. 07. 2026 19.59
Nemka
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+1
1 0
kita 1111
24. 07. 2026 19.54
Zakaj bi se čudili takšnih je tudi pri nas veliko ,žal zakonodaja to dopušča in ljudje to izkoristijo mi bedaki smo pa delali
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+3
3 0
Finfer
24. 07. 2026 19.48
Meni je pa zelo žal da sem bil v 42 letih delovne dobe en teden na bolniški in da nisem izkoristil več možnosti za goljufanje države in državnih institucij !
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+5
5 0
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