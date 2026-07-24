17 let na bolniški: vložila tožbo zaradi prisilne upokojitve

Poklicna šola v Weslu je kraj, kamor nemška učiteljica že 17 let ni vstopila. Od leta 2009 je namreč na bolniškem staležu in je vsak mesec predložila zdravniško potrdilo. Ves čas je prejemala plačo, tako da je v 17 letih prejela približno milijon evrov.

V začetku leta pa preobrat, ko je šola dobila novega ravnatelja, ki je odredil preiskavo. Ta je razkrila resne postopkovne pomanjkljivosti, saj od učiteljice v vsem tem času nihče ni zahteval, da opravi uradni zdravniški pregled. Konec maja so učiteljico upokojili.

Tudi po jeznih komentarjih ljudi, ki so menili, da bi morala denar vrniti.

Robert Hotstegs, odvetnik, specializiran za upravno pravo: "Potem bi lahko dejansko izgubila plačilo – in sicer za nazaj, za dneve, ko je prijavila bolniško odsotnost, čeprav v resnici ni bila bolna. To bi bilo mogoče."

Dvainšestdesetletnica pa se z upokojitvijo ne strinja. Vložila je tožbo in zahteva vrnitev na staro delovno mesto ter izplačevanje polne plače. V primer se je zdaj vmešala tudi država – učiteljico je pod drobnogled vzelo tudi državno tožilstvo, saj naj bi v času, ko je bila uradno na bolniškem staležu, kljub temu opravljala delo, vendar ne kot učiteljica.

Felix Bachmann, tiskovni predstavnik državnega tožilstva v Duisburgu: "Dejansko obstajajo indici, da je v tem času opravljala delo zdravilke oziroma izvajalke naravnega zdravljenja."

Lokalni nemški mediji poročajo, da je 62-letnica med svojo odsotnostjo celo ustanovila podjetje na področju zdravstva. Primer je v Nemčiji sprožil vsesplošno razpravo, saj učitelji veljajo za javne uslužbence. Ta status prinaša ugodnosti, kot je neomejeno bolniško nadomestilo v polni višini plače, vključuje pa tudi strožja pravila. Potem ko učiteljica 17 let ni stopila za kateder, se zdaj ne sooča le z disciplinskim postopkom, temveč tudi s kazenskim pregonom s kazenskim pregonom.