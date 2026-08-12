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17 let na polno plačani bolniški: bo dobila še par tisočakov?

Berlin, 12. 08. 2026 06.36 pred 4 urami 3 min branja 94

Avtor:
N.Š.
upokojenka

Primer 62-letne učiteljice iz nemškega Duisburga, ki močno razburja Nemce, postaja vse bolj nenavaden. Ženska je bila kar 17 let neprekinjeno odsotna z dela zaradi bolezni, v tem času pa je kot javna uslužbenka še naprej prejemala polno plačo in bila deležna vseh povišanj. Zdaj ji ob predvideni upokojitvi pripada še izplačilo za neizkoriščen minimalni letni dopust. Medtem jo tožilstvo preiskuje zaradi suma, da je med dolgoletno bolniško skrivaj delala kot alternativna zdravilka.

Učiteljica je bila z dela odsotna 17 let, vendar je zaradi svojega statusa ves čas prejemala polno plačo. Ta je nazadnje znašala 6174,04 evra bruto na mesec.

In lahko bi bila še višja. Učiteljica namreč nasprotuje prisilni upokojitvi. Če bo v postopku uspešna in bo ostala v delovnem razmerju, bi se ji zaradi avgustovskega zvišanja plač mesečni bruto prejemek povečal na 6381,49 evra.

Ob tem je primer dobil nov zaplet. Ker naj bi učiteljica neposredno iz bolniškega staleža odšla v pokoj, zanjo velja določba za zaposlitve javnih uslužbencev, po kateri ji je treba finančno nadomestiti neizkoriščeni minimalni dopust. Še več, za izplačilo ji sploh ni treba zaprositi. Po navedbah nemških medijev naj bi šlo za znesek, ki nekoliko presega vrednost ene njene mesečne plače. Javnost se je na novico odzvala z ogorčenjem. 

Tožilstvo sumi, da je med bolniško delala

V ozadju 17-letne odsotnosti naj bi bila namreč še precej resnejša zgodba. Duisburško tožilstvo 62-letnico sumi, da je med dolgotrajnim bolniškim staležem skrivaj delala kot zdravilka, kar je v Nemčiji zakonsko reguliran poklic.

Preiskovalci so zaradi suma preiskali njeno stanovanje in zasegli gradivo, ki ga zdaj analizirajo.

Če bi se izkazalo, da je med bolniško dejansko opravljala drugo dejavnost, bi se odprlo vprašanje, kako je bilo mogoče, da je bila skoraj dve desetletji uradno nezmožna za delo učiteljice, hkrati pa potencialno sposobna opravljati drugo delo.

Nemška država si bo težko povrnila denar, četudi se izkaže, da je ženska goljufala.
Nemška država si bo težko povrnila denar, četudi se izkaže, da je ženska goljufala.
FOTO: Shutterstock

A tudi, če se domneve o izkoriščanju sistema, potrdijo, ji prav veliko težav ne preti. Morebitni kazenski pregon zaradi goljufije v Nemčiji praviloma zastara po petih letih. To pomeni, da tudi če bi preiskovalci ugotovili nepravilnosti iz bistveno starejšega obdobja njene 17-letne odsotnosti, velikega dela morebitnih dejanj ni več mogoče uradno nasloviti. 

Poleg tega javni uslužbenec svojega statusa ne izgubi že ob vsaki kazenski obsodbi. V njenem primeru bi avtomatična izguba statusa nastopila šele ob obsodbi na najmanj eno leto zapora.

Še najbolj verjetno tako je, da se bo znašla v disciplinskem postopku, v katerem so kot sankcije mogoče denarna kazen, znižanje plače ali celo odpust iz javne službe. Toda tudi tukaj obstaja pomembna omejitev. Disciplinsko pravo namreč ne predvideva vračila že izplačanih plač.

To pomeni, da niti morebitna ugotovitev disciplinskih kršitev sama po sebi državi ne omogoča, da bi preprosto zahtevala nazaj denar, ki ga je učiteljica prejemala med dolgoletno odsotnostjo.

Ugodna situacija za domnevno kršiteljico

Primer tako ustvarja precej nenavaden pravni paradoks. Če učiteljica izgubi spor proti upokojitvi, bo odšla v pokoj, vendar ji bo država ob tem izplačala še nadomestilo za neizkoriščeni minimalni dopust.

Če spor dobi, bo ostala zaposlena, njena mesečna bruto plača pa se bo zaradi novega zvišanja povzpela na več kot 6380 evrov.

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KOMENTARJI94

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abigail
12. 08. 2026 11.47
Hm, bom pri tetki v Nemčiji preverila, če tole res drži.
Odgovori
0 0
Houdre
12. 08. 2026 11.35
Naj nekdo preveri koliko takih je na rtv.Par let na bolniski,potem pa delali mes korono zaradi dodatkov
Odgovori
+1
1 0
Cenb77
12. 08. 2026 11.32
pejte rajš mal v naši mati kurji pogledat kolk se ljudi valja po socialnih... splh ne rabijo zdravniškega potrdila... zdravi, dela sposobni ljudje izigravajo sistem...
Odgovori
+2
2 0
BrainDance
12. 08. 2026 11.42
To ni isto. Seveda pa imamo tudi dosti večnih "bolnikov" :D
Odgovori
0 0
Banion
12. 08. 2026 11.28
tudi nemcem se dogaja
Odgovori
0 0
dededetox
12. 08. 2026 11.22
Ni pomembno, če je zgodba resnična ali ne. Danes je izkoriščanje socialnih transferjev postalo normalno, sprejemljivo in nekaznovano v primeru goljufanja. Povsod, ne samo v Nemčiji. Raj za lenuhe, simulante, hipohonderje, goljufe....Zmanjkuje nam baze - delovnih ljudi, ki ustvarjajo. Preveč jim je obešeno na grbo: poleg socialcev še enormno velik javni sektor, upokojenci, brezplačno šolstvo, zapravljanje naših politikov, korupcija v zdravstvu in gradbeništvu, nevladne organizacije, migranti.....Ne bomo zmogli!!!!
Odgovori
+3
3 0
Astalaviva1958
12. 08. 2026 10.56
Ne vsega verjet kaj piše po internetu...
Odgovori
+0
2 2
osservatore
12. 08. 2026 10.55
Pri nas polovica enih in drugih poslancev prejema plačo, da se včasih oglasijo v parlamentu na malici.
Odgovori
+3
3 0
Kardinal v Kristusu
12. 08. 2026 10.52
Zdravniki, ki so 17 let pisali bolniške, pa spet nič krivi...
Odgovori
+7
7 0
a res1
12. 08. 2026 10.43
Kje je pa vir tega članka?
Odgovori
+2
2 0
myomy
12. 08. 2026 10.39
To ni nič. Janša je celo na Dobu prejemal visoko poslansko plačo.
Odgovori
+6
10 4
Teleport
12. 08. 2026 10.45
Janšo ste komunisti dvakrat politično zaprli. Se prema je denarja dobil.
Odgovori
-7
2 9
Kardinal v Kristusu
12. 08. 2026 10.48
škoda, da je vse zastaralo... Spet...
Odgovori
+4
4 0
a res1
12. 08. 2026 10.39
Kaj je kaj drugače z našimi poslanci? Niti na bolniško ne rabijo, jih enostavno ni, prazni sedeži... Kaj je z drimsom, vse je potihnilo?!
Odgovori
+8
8 0
Castrum
12. 08. 2026 10.31
Glede movega zakona je pri mas velika panika med zaposlenimi v JS. Zakaj? Zato ke ta novi zakon predvideva, da se mora zaposleni v JS upokojiti takrat ko izpolni pogoje. Sedaj namreč to ni potrebmo in imamo učitelje in birokrate, ki še vedmo pri 70ih letih vegetirajo po pisarnah. Mladi učitelji pa ne dobijo službe.
Odgovori
+9
10 1
Deep1
12. 08. 2026 10.25
Zjutraj na zavod, večer pa na Metelkovo in je dan ven!
Odgovori
+5
6 1
Čudovita zima
12. 08. 2026 10.23
Učitelji so povsod glavni odločevalci, kaj ste pa vi mislili, da si zakonov ne bodo pisali na svojo kožo?
Odgovori
-5
2 7
Castrum
12. 08. 2026 10.21
Tako okoriščanje je možno samo v javnem sektorju. Tam je to dovoljeno.
Odgovori
+5
8 3
Kardinal v Kristusu
12. 08. 2026 10.19
Zakaj minister Vrtovec nikoli ni bil na bolniški? Ker nikoli ni imel prave službe...
Odgovori
+8
11 3
Pajo_36
12. 08. 2026 10.19
Seveda, v kolikor je ona mutila in delala kot ena zdravilka postrani, ja ni kaj za rečt, naj jo država toži. Ampak, da boste4 pa zdej hujskal proti takemu sistemu, kjer plačujemo prispevke za to, da v kolikor fašem raka, da sem lahko na bolniški, ali pa se ponesrečim, da zdej forsirate podtalno en ameriški sistem, kjer imajo določeno, da so na leto lahko like 5 dni na bolniški, tega pa ne boste delal. Izkoriščanje seveda, sankcije, ni problema, lahko se tudi nazaj zniža na delodajalca na 20 dni, v kolikor to proračun omogoča, ne mi pa tukaj sedaj folk, ki je resno bolan zaznamovat, da muti.
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-2
2 4
Castrum
12. 08. 2026 10.17
V Sloveniji je 1489 ljudi ki je na dolgotrajni bolniški več kot 3 leta, več kot pet let je 337 ljudi, več kot 10 let pa dva. To pravi ZZZS.
Odgovori
+9
9 0
dobrabejba35
12. 08. 2026 10.10
Jaz bi tudi kaj takega
Odgovori
+5
5 0
Ve?ni optimist
12. 08. 2026 10.09
Najlažje samo kopirat novice, ... pri nas so štorije s plačami še bolj zanimive(apak tu je treba raziskovat in je treba delati), ... kdo jih prejema in koliko dobijo, ..
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+5
6 1
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