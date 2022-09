17-letni Ukrajinec v kleti razvil brezpilotno letalo za odkrivanje min

17-letni Igor Klymenko je dobitnik svetovne študentske nagrade v višini 100 tisoč dolarjev. Mladi Ukrajinec je razvil brezpilotno letalo, ki z detektorjem na dva centimetra natančno zaznava mine. Napravo je razvijal v kleti doma na podeželju Ukrajine, kamor se je preselil ob začetku ruske invazije. Mlademu raziskovalcu pa ne zmanjka idej, saj si želi svojo napravo še izboljšati. Razmišlja o razvoju umetne inteligence, ki bi prepoznala vrsto mine in način za varno odstranitev ter razpršilnik barve, ki bi označil lokacijo najdbe.

Igor Klymenko je študent iz Kijeva, ki se je ob začetku ruske invazije na Ukrajino preselil na podeželje, kjer je dokončal zadnji letnik srednje šole. V kleti svojega novega doma je zaključeval šolanje in izpopolnjeval dron za odkrivanje min. Poleg tega pa je pomagal še svojim sovrstnikom s spletnimi inštrukcijami matematike in fizike. Leta 2014 je Rusija napadla Krim in Igor je že takrat želel pomagati svoji državi, zato se je odločil, da svoje znanje uporabi pri razvoju robotov za razminiranje. Razvoj je potekal več let, zadnji dve leti pa je detektor min predstavil na številnih tekmovanjih in razstavah, so ob razglasitvi njegove zmage zapisali na spletni strani Chegg.org, ki podeljuje nagrado.

Za razvoj detektorja min, ki zazna mine in zagotavlja koordinate lokacij na dva centimetra natančno, je prejel tudi dva uradna patenta Ukrajine. Ker naprava leti, lahko mino odkrije z višine, a Igor že razmišlja o novih funkcijah drona. Rad bi dodal tehnologijo umetne inteligence, ki bi prepoznala vrsto mine in način za varno odstranitev ter razpršilnik barve, ki bi označil lokacijo najdbe. Pri razvoju drona je sodeloval s strokovnjaki iz celega sveta in organizacijami, ki se ukvarjajo z razminiranjem povojnih ozemelj. Z njihovo pomočjo je lahko razvil dva prototipa svoje naprave, sedaj pa si želi, da bi lahko napravo čim prej uporabljali v realnem svetu.

'Pomagal bom pri obnovi moje države' Igor, ki je obiskoval tehnično šolo v Kijevu, sedaj študira računalništvo na univerzi v Kanadi, zraven pa opravlja še izredni spletni študij avtomatizacije računalniško-integriranih tehnologij. Po šolanju v Kanadi se želi vrniti v domovino. "Vrnil se bom v Ukrajino in pomagal pri obnovi moje države," je povedal za Evening Standard. Večino denarja namerava porabiti za razvoj naprave in pomoč pri opozarjanju na problematiko minskih območij po vsem svetu. "Nekaj denarja pa bi rad namenil tudi drugim ukrajinskim študentom za njihovo nadaljnje šolanje." Pred kratkim je postal tudi prostovoljec pri eni od ukrajinskih neprofitnih organizacij, ki študentom pomaga pri pridobivanju štipendij za študij na najboljših svetovnih univerzah. Premagal več kot 7000 študentov Nagrada, ki jo podeljuje organizacija Chegg, je namenjena študentom, ki si po vsem svetu prizadevajo preoblikovati svet na bolje. Igor je bil izbran med več kot 7000 nominiranci iz 150 držav. Nagrado je že prevzel med srečanjem Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, kjer je povedal, da po vsem svetu leži več kot 110 milijonov min, ki letno ubijejo več tisoč ljudi. "Od začetka invazije sem slišal streljanje, preletavanje letal in rakete, ko sem se zbudil, jedel, se učil in ko sem skušal zaspati," je povedal na podelitvi in dodal, da si želi, da bi lahko vsi odšli v mesto ali gozd brez strahu, da bodo mine eksplodirale.

