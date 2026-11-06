17-letnico pustil na gori v snegu in mrazu, sam se je odpravil v dolino

Par se je zgodaj zjutraj v nedeljo iz avstrijskega smučarskega središča Ehrwald na Tirolskem odpravil proti najvišji nemški gori Zugspitze. Njun cilj je bil na vrhu pričakati sončni vzhod, a načrte jima je prekrižalo vreme. Temperature so se spustile do minus 12 stopinj Celzija, zaradi obilice snega pa sta se kmalu znašla v snegu do kolen. Namesto vzpona na vrh, ki leži na 2962 metrih nadmorske višine, sta morala spremeniti načrte, poroča BBC.

Med vzponom sta se na neki točki ločila, 21-letnik pa se je sam odpravil nazaj v dolino. Zakaj je prijateljico pustil na gori, za zdaj ni znano. Avstrijska policija zaradi potekajoče preiskave podrobnosti dogodka ne razkriva.

Sedemnajstletnica je nato poklicala na pomoč. Na kraj je odšlo sedem gorskih reševalcev, reševanje pa so na koncu izvedli tudi s helikopterjem. Dekle so s približno 2500 metrov nadmorske višine prepeljali v dolino, nato pa z reševalnim vozilom v bolnišnico v nemškem Garmisch-Partenkirchnu. Zaradi podhladitve je potrebovala zdravniško pomoč, po oskrbi pa so jo odpustili.