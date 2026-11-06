17-letnico pustil na gori v snegu in mrazu, sam se je odpravil v dolino

Par se je zgodaj zjutraj v nedeljo iz avstrijskega smučarskega središča Ehrwald na Tirolskem odpravil proti najvišji nemški gori Zugspitze. Njun cilj je bil na vrhu pričakati sončni vzhod, a načrte jima je prekrižalo vreme. Temperature so se spustile do minus 12 stopinj Celzija, zaradi obilice snega pa sta se kmalu znašla v snegu do kolen. Namesto vzpona na vrh, ki leži na 2962 metrih nadmorske višine, sta morala spremeniti načrte, poroča BBC.
Med vzponom sta se na neki točki ločila, 21-letnik pa se je sam odpravil nazaj v dolino. Zakaj je prijateljico pustil na gori, za zdaj ni znano. Avstrijska policija zaradi potekajoče preiskave podrobnosti dogodka ne razkriva.
Sedemnajstletnica je nato poklicala na pomoč. Na kraj je odšlo sedem gorskih reševalcev, reševanje pa so na koncu izvedli tudi s helikopterjem. Dekle so s približno 2500 metrov nadmorske višine prepeljali v dolino, nato pa z reševalnim vozilom v bolnišnico v nemškem Garmisch-Partenkirchnu. Zaradi podhladitve je potrebovala zdravniško pomoč, po oskrbi pa so jo odpustili.
Avstrijska policija 21-letnika preiskuje zaradi suma ogrožanja javne varnosti oziroma telesne varnosti druge osebe. V Avstriji je za takšno dejanje zagrožena kazen do treh mesecev zapora. Ko bodo policisti zaključili preiskavo, bodo poročilo poslali tožilstvu v Innsbrucku, ki bo odločilo, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje, piše BBC.
Podoben primer se je leta 2025 končal tragično
Dogodek spominja na tragedijo iz januarja 2025, ko je na najvišji avstrijski gori Grossglockner zaradi podhladitve umrla 33-letna ženska. Tudi takrat je njen partner svojo spremljevalko pustil samo na gori, pozneje pa so ga spoznali za krivega uboja iz hude malomarnosti.
Moški je na sodišču vztrajal, da jo je zapustil, ker je želel poiskati pomoč. Poudaril je, da jo je imel rad, in izrazil globoko obžalovanje. Tožilstvo pa je opozarjalo, da je bil kot izkušenejši alpinist odgovoren za varnost vzpona, vendar se ni pravočasno odločil za vrnitev v dolino ali poklical na pomoč. Primer je takrat močno odmeval v alpinistični skupnosti.
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