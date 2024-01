17-letnik na šoli v Iowi ubil šestošolca in ranil pet ljudi

Prvi šolski dan po počitnicah na srednji šoli v mestu Perry se je začel tragično. Prva poročila o streljanju na šoli so prispela ob 7.37 po lokalnem času in prvi policist je na kraj dogodka prišel v le nekaj minutah, je po poročanju britanskega BBC-ja sporočila policija.

Pomočnik direktorja oddelka za kriminalistične preiskave v Iowi Mitch Mortvedt je v izjavi za javnost povedal, da so policisti, ki so prihiteli na kraj, našli več ljudi s strelnimi ranami, nato pa so našli tudi napadalca s strelno rano, ki si jo je zadal sam. Pozneje so preiskovalci na šoli našli tudi improvizirano eksplozivno napravo, ki so jo zavarovali in onesposobili.