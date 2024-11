17-letnik nameraval z ukradenim tovornjakom napasti božični sejem

Po podatkih policije naj bi mladenič načrtoval, da bo z ukradenim tovornjakom zapeljal v množico obiskovalcev sejma, poroča focus.de.

Prve informacije o sumljivih načrtih so nemški organi prejeli od ameriške obveščevalne službe. Na podlagi prestreženih komunikacij in pogovorov so nemški preiskovalci ugotovili, da obstaja resna grožnja. Sledi so vodile do 17-letnika, ki je bil nato aretiran. Preiskovalci menijo, da je imel mladenič islamistične motive.

Glavni državni tožilec Bernd Winterfeldt je potrdil, da proti osumljencu poteka preiskava zaradi suma organizacije nasilnega dejanja, ki ogroža državno varnost, in zaradi načrtovanja umora. "Zoper 17-letnega osumljenca je bil že 7. novembra izdan priporni nalog," je pojasnil Winterfeldt. Osumljeni je trenutno v priporu v Schleswigu.

Načrtovani napad z uporabo tovornjaka sicer spominja na grozljiv teroristični napad, ki se je zgodil 19. decembra 2016 na berlinskem Breitscheidplatzu. Takrat je islamistični skrajnež z ukradenim tovornjakom zapeljal v množico obiskovalcev božičnega sejma. Napad je terjal 13 življenj, več kot 70 ljudi je bilo ranjenih, nekateri med njimi huje. Napadalec je po dejanju pobegnil v Italijo, kjer ga je policija ubila.