17-letnik ponoči splezal na streho kupole katedrale, da je naredil selfie

Najstnik se je ponoči prikradel do firenške katedrale Santa Maria del Fiore in se povzpel na njeno kupolo, da bi posnel selfie. Vse to je objavil tudi na družbenem omrežju, poroča Guardian. Na posnetku je videti osebo, ki je oblečena v črn pulover s kapuco, kavbojke in športne copate, kako hodi po notranjem stopnišču na območju svetovne kulturne dediščine. Potem se je povzpela na kupolo in se fotografirala. Oblasti domnevajo, da je vanjo prišel tako, da se je skril, preden so jo zaprli.