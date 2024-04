V strelskem v ZDA obračunu ubiti štirje policisti

V strelskem obračunu med izvrševanjem naloga za aretacijo so bili v Charlotteu v Severni Karolini ubiti štirje policisti, štirje so bili ranjeni, poročajo ameriški mediji. Predsednik ZDA Joe Biden je po novici izrazil sožalje ubitim policistom, od katerih so trije umrli takoj na kraju dogodka, četrti pa je podlegel ranam v bolnišnici.