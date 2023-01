17-letnik z nožem nad učiteljico

Mesto Ibbenbüren v Münsterlandu se je po krvavem napadu zavilo v črnino. 17-letni dijak naj bi v torek popoldne v učilnici srednje šole, ki jo obiskuje, z nožem napadel in ubil svojo 55-letno učiteljico. Po zločinu je mladoletnik sam poklical številko za klic v sili, ko pa je na kraj krvavega dejanja prišlo večje število policistov, se je slednjim mirno predal. V šolo so prihiteli tudi reševalci s helikopterjem, vendar za 55-letnico ni bilo več pomoči. Zakaj je bila učiteljica izven delovnega časa v šoli in kako je osumljenec to vedel, za zdaj še ni znano.

Osumljeni imel težave v šoli

17-letnik naj bi imel, po prvih informacijah državnega tožilstva, že dalj časa v šoli težave. Zaradi ponavljajočih konfliktov z večimi učiteljicami in učitelji je bil osumljeni dijak včeraj dopoldne izključen iz šole, zgodaj popoldne pa se je vrnil v učilnico, kjer je bila 55-letna žrtev sama in jo večkrat zabodel do smrti.

Zakaj je 17-letnik moril, še ni povsem jasno, saj se je po grozovitem napadu zavil v molk.

Ministrica za šolstvo pozvala k boljši zaščiti učiteljev

Zvezna ministrica za izobraževanje Bettina Stark-Watzinger se je zgroženo odzvala na nasilje nad učiteljico v Ibbenbürenu v Münsterlandu. "Nasilna smrt učiteljice je nas je osupnila. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da bomo učitelje bolje zaščitili pred nasiljem," je dejala za nemške medije.

Podobni primeri napadov na učitelje

Žal napad v mestu Ibbenbüren ni osamljen primer umora oziroma poskusa umora učiteljev.

Dijak iz Düsseldorfa se mora tako zagovarjati pred sodnikom, saj mu tožilstvo očita načrtovanje množičnega prelivanja krvi v srednji šoli v Essnu. Tarča domnevnega desničarskega terorističnega napada z bombami v pipah, naj bi bili učitelji in dijaki.

Pred štirimi leti pa so srednješolci v Dortmundu načrtovali umor učitelja. Takratni razlog je bilo nezadovoljstvo z ocenami. A dijaki svojega umorskega načrta takrat niso uresničili – tudi zato, ker je učitelj posumil, da nekaj naklepajo.