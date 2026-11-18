"Tudi kot tožilec sem osupel," je danes povedal tožilec Otto Ferrari.

Ob tem je opisal hudodelstvo, kako je mladoletnik namerno izbral ta par, ker zaradi njune starosti ni pričakoval preveč upiranja. Ponoči sredi aprila je s seboj vzel nož, kladivo, podkapo in svetilko ter se odpravil k hiši starejšega para v kraju Sankt Peter am Ottersbach, okoli deset kilometrov od meje s Slovenijo. Ko je vstopil v spalnico, ga je moški vprašal, kaj želi, 17-letnik pa je odgovoril: "ubil te bom". Nato je sprva začel z nožem zabadati 79-letno žensko, ko je obležala na tleh, pa je napadel še 84-letnika. Slednji je na kraju zločina podlegel poškodbam, žensko pa so uspeli rešiti.

Kot motiv je najstnik navedel, da je želel ubiti dva človeka. Po grozodejstvu je odšel domov, poklical policijo in priznal umor. Med sojenjem je večkrat priznal krivdo in poudaril, da ni želel povzročiti trpljenja, zanimalo ga je samo dejanje umora.