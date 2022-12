17-letnika z visoko hitrostjo zapeljala s proge in umrla

Nesreča se je zgodila nekaj po 11. uri, poroča krone.at. 17-letnika sta skupaj smučala na rdeči progi na smučišču Steinplatte v Waidringu. Priče so kasneje izjavile, da sta smučala z zelo veliko hitrostjo.

Pri tem sta zapeljala čez rob proge, kjer so bila tla večinoma nezasnežena, nato pa padla približno 60 metrov po strmem alpskem terenu, ki je ob tem še poln kamenja.

Hudo poškodovanima smučarjema so na pomoč priskočile priče in sprožile reševalno akcijo. Napotena sta bila dva reševalna helikopterja, toda reševalci, ki so prišli na kraj tragedije, za nesrečna mladeniča niso mogli storiti ničesar več.

ORF je poročal, da sta bili družini obeh žrtev v prijateljskih odnosih in tokrat so skupaj počitnikovali. Tiskovni predstavnik policije pa je ponovno opozoril na nevarnosti prehitrega smučanja – tudi zato, ker je izven urejenih prog le malo snega.