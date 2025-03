17. marec 1992: 'Zaprli smo knjigo o apartheidu'

Južnoafriški belci so 17. marca 1992 na referendumu z 68,7 odstotka glasov "za" glasovali za konec politike, ki je ločevala belce in temnopolte, znane kot apartheid.

Ta rasna politika je privedla do desetletij nasilja, mednarodnih sankcij in gospodarskih bojev v državi.

Kot navaja ameriško televizijsko omrežje History Channel , so institucionalizirano segregacijo države pod vodstvom belcev leta 1948 poimenovali apartheid v južnoafriški Nacionalni stranki, ki ji je med letoma 1989 in 1997 predsedoval tudi de Klerk.

Četudi zametki rasnega ločevanja segajo v začetek evropske vladavine na jugu Afrike, se to v zakone zapiše šele ob nastopu prve vlade Nacionalne stranke leta 1948.

Kot navaja BBC, je imel apartheid tri glavne stebre: zakon o rasni klasifikaciji, ki je vsakega državljana, za katerega se je sumilo, da ni Evropejec, razvrstil glede na raso, zakon o mešanih porokah, ki je prepovedoval poroke med ljudmi različnih ras, in zakon o skupinskih območjih, ki je prisilil ljudi določenih ras v življenje na določenih območjih.

Domači in mednarodni pritiski na režim nadvlade belcev so privedli do odprave apartheida z referendumom leta 1992. Dve leti pozneje, 27. aprila 1994, so v Južni Afriki potekale prve demokratične volitve, na katerih je zmagal aktivist, ki je zaradi nasprotovanja apartheidu preživel v zaporu 27 let, Nelson Mandela. Na ta dan Južnoafričani zato vsako leto praznujejo dan svobode.