170.000 Špancev protestiralo proti amnestiji, Sancheza označili za 'izdajalca'

Pedro Sanchez je v petek prisegel kot predsednik vlade, skoraj štiri mesece po volitvah. Čeprav je kozervativna Ljudska stranka (PP) na volitvah za las premagala Sanchezovo Špansko socialistično delavsko stranko (PSOE), ni uspela zagotoviti zadostne podpore v parlamentu za sestavo vlade. Dovolj niso bili niti glasovi skrajno desne stranke Vox.

PSOE in njeni koalicijski partnerji so na drugi strani uspeli zbrati glasove, a na način, da so pridobili podporo dveh katalonskih strank, ki se zavzemata za neodvisnost. Sanchez je v zameno za glasove ponudil amnestijo za tiste, ki so sodelovali v neuspešnem poskusu odcepitve od Španije pred šestimi leti.

Sanchezova odločitev, da privoli v predlagano amnestijo, ki ji je pred volitvami nasprotoval, je razjezila njegove politične nasprotnike, ki mu očitajo hinavščino, cinično manevriranje in postavljanje lastnega političnega preživetja pred interese države. Njegova poteza je razjezila tudi številne Špance, tako na levici kot desnici, poroča Guardian.

Sobotne demonstracije, ki so potekale ob madridskem vodnjaku Cibeles, je sklicalo več kot 100 skupin in združenj. Po ocenah mestnih oblasti se je protesta udeležilo okoli 170.000 ljudi, organizatorji pa pravijo, da je bila udeležba "blizu milijona". Policija je morala ustaviti promet na glavni cesti v prestolnici, da bi ustavila na stotine ljudi, ki so poskušali korakati proti uradni rezidenci premierja, palači Moncloa.

Protestniki so nosili transparente z napisi "delitev oblasti", "izdajalci" in "ne v mojem imenu", vzklikali pa so "Sanchez odstopi" in "Viva España (Naj živi Španija)".