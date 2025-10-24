179-milijonsko oškodovanje: nekdanji vodilni priznali in se izognili zaporu

Poleg omenjenih treh so v aferi Agrokor obtoženi še nekdanji lastnik koncerna Ivica Todorić ter revizorja Olivio Discordia in Sanja Hrstić . Vsi trije krivdo zanikajo. Todorić se je na priznanje krivde trojice nekdanjih vodilnih odzval z besedami, da se ne boji in da bo v postopku zmagal.

Krivdo sta priznala tudi nekdanja Agrokorjeva direktorja Alojz Pandžić in Marijan Alagušić . Sodišče je obema prisodilo enotno pogojno kazen devetih mesecev zapora s poskusno dobo štirih let. Oba bosta morala plačati tudi po 50.000 evrov sodnih stroškov.

Tomislav Lučić je bil obsojen na enotno pogojno kazen 11 mesecev zapora s poskusno dobo štirih let. Ob tem mu je sodišče naložilo 50.000 evrov denarne kazni, poravnati bo moral še 40.000 evrov sodnih stroškov.

Zagrebško državno tožilstvo je sicer konec julija vložilo tretjo različico obtožnice, v kateri prvoobtoženima Todoriću in Lučiću očita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter ponarejanje poslovnih listin, Pandžiću, Alagušiću, Discordiji in Hrstić pa pomoč pri omenjenih kaznivih dejanjih.

Po oceni tožilstva je Agrokor zaradi teh kaznivih dejanj utrpel več kot 179 milijonov evrov škode. Med letoma 2006 in 2016 naj bi prvoobtožena predstavljala lažno finančno stanje Agrokorja, na podlagi lažnih podatkov pa naj bi sebi in povezanim družbam izplačevala nezaslužene dividende in dajala prednost lastnim interesom.

Obenem naj bi Todorić med letoma 2013 in 2017 z Agrokorjevega računa prejel več kot 100 milijonov evrov, s čimer naj bi odkupil delnice podjetja od Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). Vse to je po prepričanju tožilstva potekalo nezakonito, brez potrebnih dovoljenj nadzornih organov in brez načrtov, da bi denar vrnili Agrokorju.

Obtožnica Todoriću očita še, da je naročil številna izplačila gotovine z računa švicarskega podjetja, ki je bilo v Agrokorjevi lasti, denar pa naj bi porabil za zasebne potrebe.

V zadevi Agrokor je bilo prvotno obtoženih 15 oseb, med drugimi tudi Todorićevi sinovi in nekdanji vodilni v Agrokorju, a je tožilstvo naknadno zaradi pomanjkanja dokazov odstopilo od kazenskega pregona devetih oseb.

"Gre za že tretjo obtožnico, ki je še večja sramota od prejšnjih. Tožilstvo je imelo osem let, da se seznani z dejstvi, kar so tudi storili. A to očitno ni dovolj. Dejstvo je, da tožilstvo s pomočjo sodišča proti meni vodi politični proces," je še dejal Todorić in ponovil, da je obtožnica neutemeljena.