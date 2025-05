Američan odporen na kačji ugriz? 18 let si je vbrizgaval strup

Znanstveniki pravijo, da je kri Američana, ki si je skoraj dve desetletji namerno vbrizgaval kačji strup, privedla do "neprimerljivega" protistrupa. Protitelesa, najdena v krvi Tima Friedeja, so v poskusih na živalih pokazala, da ščitijo pred smrtnimi odmerki številnih vrst.

OGLAS

18-letna misija Tima Friedeja bi lahko bila pomemben korak pri iskanju univerzalnega protistrupa proti vsem kačjim ugrizom. Ti vsako leto ubijejo do 140.000 ljudi, trikrat toliko pa jih potrebujejo amputacije ali se soočajo s trajno invalidnostjo. Friede je skupno prestal več kot 200 ugrizov in več kot 700 injekcij strupa, ki ga je pripravil iz nekaterih strupov najsmrtonosnejših kač na svetu, vključno z več vrstami mamb, kobr, taipanov in kraitov. Sprva si je Friede želel okrepiti imunost, da bi se zaščitil pri ravnanju s kačami, in svoje podvige dokumentiral na YouTubu. Njegova motivacija je bila razviti boljše terapije za preostali svet: "To je preprosto postalo moj življenjski slog in samo vztrajal sem, vztrajal in vztrajal, kolikor sem le mogel - za ljudi," je dejal.

Do protistrupa s konji

Protistrup se trenutno izdeluje z vbrizgavanjem majhnih odmerkov kačjega strupa v živali, kot so konji. Njihov imunski sistem se bori proti strupu s proizvodnjo protiteles. Ekipa raziskovalcev je začela iskati vrsto imunske obrambe, imenovane široko nevtralizirajoča protitelesa. Namesto da bi ciljali na edinstven del toksina, ciljajo na dele, ki so skupni celotnim razredom toksinov. Takrat je glavni izvršni direktor biotehnološkega podjetja Centivax dr. Jacob Glanville naletel na Tima Friedeja: "Takoj sem si mislil, da če je kdo na svetu razvil ta široko nevtralizirajoča protitelesa, je to on," je dejal.

Tim Friede FOTO: AP icon-expand

Glanville se še danes spominja prvega povabila k sodelovanju s Friedejem: "Ob prvem klicu sem rekel, da bo to morda nerodno, ampak rad bi dobil nekaj vaše krvi." Friede se je strinjal in delo je bilo etično odobreno, ker bi za študijo uporabili le kri, namesto da bi mu dali še več strupa. V poskusih s Friedejevo krvjo na miših so te preživele smrtne odmerke 13 od 19 vrst strupenih kač. Imele so tudi delno zaščito pred preostalimi šestimi. Glanville je dosežek opisal kot neprimerljivo širino zaščite. Ekipa poskuša dodatno izpopolniti protitelesa in ugotoviti, ali bi dodajanje četrte komponente lahko privedlo do popolne zaščite pred strupom kačjih vrst elapidov. "Mislim, da bomo v naslednjih 10 ali 15 letih imeli nekaj učinkovitega proti vsakemu od teh razredov toksinov," je dejal profesor z Univerze Columbia Peter Kwong. "Počnem nekaj dobrega za človeštvo in to mi je bilo zelo pomembno. Ponosen sem na to. To je precej kul," pa je zaključil Friede.

'Oprostite, radi bi vašo kri'

Glanville se po poročanju BBC-ja še danes spominja prvega povabila k sodelovanju s Friedejem: "Ob prvem klicu sem rekel, da bo to morda nerodno, ampak rad bi dobil nekaj vaše krvi." Friede se je strinjal in delo je bilo etično odobreno, ker bi za študijo uporabili le kri, namesto da bi mu dali še več strupa. V poskusih s Friedejevo krvjo na miših, so te preživele smrtne odmerke 13 od 19 vrst strupenih kač. Imele so tudi delno zaščito pred preostalimi šestimi.

Tim Friede FOTO: AP icon-expand