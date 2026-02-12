Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

18-letnica najprej ubila mamo in polbrata, napad nadaljevala na šoli

Tumbler Ridge, 12. 02. 2026 07.40 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Po strelskem napadu v Kanadi

V javnost prihaja vse več podatkov o 18-letnici, ki je streljala na kanadski šoli. Preden se je odpravila na šolo in ubila več ljudi, je doma najprej ubila svojo mamo in polbrata. Skupaj je v strelskem napadu umrlo najmanj devet oseb. V javnosti se je zdaj pojavilo več njenih starih fotografij, na eni od njih Jesse Van Rootselaar pozira s puško v roki.

Babica nekdanje dijakinje Jesse Van Rootselaar, ki je morila na srednji šoli v Tumbler Ridge v Britanski Kolumbiji, je ob njenem 14. rojstnem dnevu na spletu delila več njenih fotografij.

Takrat je bila transspolna najstnica, ki je v tranziciji iz moškega v žensko zadnjih šest let, šele na začetku svoje poti. "Vse najboljše za 14. rojstni dan najinemu vnuku Jesseju!! Rada te imam neskončno!! XOXO," je tako babica zapisala ob fotografijah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na eni od fotografij, ki so prišle v javnost, pa nasmejana najstnica pozira celo s puško v rokah. Ob njej je bil takrat na fotografiji na kavču še en mlajši otrok.

Kot poročajo tuji mediji, je sicer 18-letnica svoj strelski pohod začela na domu, kjer je najprej ubila svojo 39-letno mamo Jennifer Strang in 11-letnega polbrata. Nato se je odpravila na srednjo šolo in ustrelila več drugih oseb. Na šoli so našli šest mrtvih, ranjenih pa je bilo še več kot 25 oseb.

Namestnik komisarja kraljeve kanadske konjeniške policije Dwayne McDonald je včeraj pojasnil, da se je osumljena rodila kot biološki moški, pred približno šestimi leti pa je začela s tranzicijo v žensko. "Identificirala se je kot ženska," je povedal.

Najstnica je bila sicer že pred tem znana policiji, saj so v preteklih letih zaradi težav z duševnim zdravjem večkrat obiskali njen dom. Med obiski so zasegli tudi več kosov strelnega orožja, a je zakoniti lastnik, ki ga policija ni imenovala, uspešno zahteval vrnitev orožja.

Po strelskem napadu so policisti na šoli našli puško in predelano pištolo. Za zdaj še ni znano, ali gre za orožje, ki so ga v preteklosti že zasegli.

Preberi še Za strelski napad v Kanadi osumljena 18-letnica, umrlo najmanj 9 ljudi

Pokol bi se lahko uvrstil med najsmrtonosnejše v kanadski zgodovini. Leta 1989 je oboroženi moški na politehnični univerzi L'Ecole v Montrealu ubil 14 študentov.

Kanada je sicer po množičnih streljanjih uvedla stroge ukrepe proti širjenju orožja, vključno z nedavno razširitvijo prepovedi strelnega orožja.

kanada streljski napad šola Tumbler Ridge Jesse Van Rotselaar

Stanje na Kubi resno, Rusija evakuira svoje državljane

Kosovo z novo vlado, Kurti ostaja premier

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
bibaleze
Portal
Zvezdnica priznala: Ločena spalnica za mir in srečo v zvezi
Kako v resnici izgleda šolanje na domu? Mamica opisuje njihov vsakdan
Kako v resnici izgleda šolanje na domu? Mamica opisuje njihov vsakdan
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Značilne jedi, ki se pripravljajo na debeli četrtek
Valentinova sladica v kozarcu, ki vabi in navduši
Valentinova sladica v kozarcu, ki vabi in navduši
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534