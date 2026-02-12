18-letnica najprej ubila mamo in polbrata, napad nadaljevala na šoli

Babica nekdanje dijakinje Jesse Van Rootselaar, ki je morila na srednji šoli v Tumbler Ridge v Britanski Kolumbiji, je ob njenem 14. rojstnem dnevu na spletu delila več njenih fotografij. Takrat je bila transspolna najstnica, ki je v tranziciji iz moškega v žensko zadnjih šest let, šele na začetku svoje poti. "Vse najboljše za 14. rojstni dan najinemu vnuku Jesseju!! Rada te imam neskončno!! XOXO," je tako babica zapisala ob fotografijah.

Na eni od fotografij, ki so prišle v javnost, pa nasmejana najstnica pozira celo s puško v rokah. Ob njej je bil takrat na fotografiji na kavču še en mlajši otrok. Kot poročajo tuji mediji, je sicer 18-letnica svoj strelski pohod začela na domu, kjer je najprej ubila svojo 39-letno mamo Jennifer Strang in 11-letnega polbrata. Nato se je odpravila na srednjo šolo in ustrelila več drugih oseb. Na šoli so našli šest mrtvih, ranjenih pa je bilo še več kot 25 oseb.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Po strelskem napadu v Kanadi Profimedia

Namestnik komisarja kraljeve kanadske konjeniške policije Dwayne McDonald je včeraj pojasnil, da se je osumljena rodila kot biološki moški, pred približno šestimi leti pa je začela s tranzicijo v žensko. "Identificirala se je kot ženska," je povedal. Najstnica je bila sicer že pred tem znana policiji, saj so v preteklih letih zaradi težav z duševnim zdravjem večkrat obiskali njen dom. Med obiski so zasegli tudi več kosov strelnega orožja, a je zakoniti lastnik, ki ga policija ni imenovala, uspešno zahteval vrnitev orožja. Po strelskem napadu so policisti na šoli našli puško in predelano pištolo. Za zdaj še ni znano, ali gre za orožje, ki so ga v preteklosti že zasegli.