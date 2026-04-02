18-letni Slovenec v najprestižnejši kategoriji serijskih avtomobilov na svetu GT3

Obiskali smo Marka Kastelica, ki je postal tudi prvi Slovenec, ki je kadarkoli vozil v najprestižnejšem tekmovanju serijskih avtomobilov na svetu. Potem ko so njegov talent v nižji kategoriji GT4 že med lansko sezono opazili v številnih ekipah, se je svoj Mercedesov dirkalnik GT4 odločil zamenjati z močnejšim Porschejevim GT3, kariero pa nadaljevati v Avstriji. Na dirkališču v avstrijskem Spielbergu je prvič sedel za volan novega avtomobila, s katerim bo v letošnji sezoni v isti kategoriji tekmoval z nekaterimi najbolj zvenečimi imeni motošporta, denimo Valentinom Rossijem in Maxom Verstappnom.