Tujina

18-letni Slovenec v najprestižnejši kategoriji serijskih avtomobilov na svetu GT3

Ljubljana, 02. 04. 2026 15.27 pred 26 dnevi 1 min branja 26

Avtor:
Luka Černe
Mark Kastelic

Obiskali smo Marka Kastelica, ki je postal tudi prvi Slovenec, ki je kadarkoli vozil v najprestižnejšem tekmovanju serijskih avtomobilov na svetu. Potem ko so njegov talent v nižji kategoriji GT4 že med lansko sezono opazili v številnih ekipah, se je svoj Mercedesov dirkalnik GT4 odločil zamenjati z močnejšim Porschejevim GT3, kariero pa nadaljevati v Avstriji. Na dirkališču v avstrijskem Spielbergu je prvič sedel za volan novega avtomobila, s katerim bo v letošnji sezoni v isti kategoriji tekmoval z nekaterimi najbolj zvenečimi imeni motošporta, denimo Valentinom Rossijem in Maxom Verstappnom.

Naša ekipa je Marka Kastelica ekskluzivno obiskala na avstrijskem dirkališču Red Bull Ring, kjer se je pogovarjala tudi z vodstvom ekipe.

FOTO: Anže Novak

Mark Kastelic, 18-letni avtomobilistični up iz Ivančne Gorice, je na svoj potencial sicer opozoril že lani, ko je v italijanskem prvenstvu GT4 pokoril veliko bolj izkušeno konkurenco in sezono končal na prvem mestu, v Sloveniji pa si s tem prislužil nagrado avtomobilist leta 2025. 

Preberi še Razglasili avtomobilista in talent leta, podelili nagrado za življenjsko delo

Kako je pri 18 letih voziti 600-konjski dirkalnik, katere ugodnosti mu prinaša pogodba in kakšne cilje si je zastavil za letošnje leto? 

KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

sabro4
03. 04. 2026 12.35
bravo Mark, veliko uspehov ti želim v novi kategoriji!!!
iziizi
03. 04. 2026 10.13
bravooo zelo skuliran mladenić
03. 04. 2026 10.09
Srečno Mark v novi sezoni 💪.
FIRBCA
03. 04. 2026 09.50
Bravo ATI. Lepo je brati, da bomo imeli novega moto sampiona.
Kozorog123
02. 04. 2026 20.13
Bravo Mark... Res je pubec biser slovenskega moto športa... Čeprav v Sloveniji ni pravih sponzorjev mislim, da bo on okusil vožnjo vsaj v formuli 3.... Če ne še višje...
Sonex
02. 04. 2026 17.39
Bravo pubec!
škamp
02. 04. 2026 17.24
srečno varno in čim več zmag💪👍
Medo888
02. 04. 2026 17.19
Svaka čast da si lahko tole privošči ali kdo plačuje treninge
Kozorog123
02. 04. 2026 20.09
Ga plačujejo... Ne, da on plačuje...
Mr.Mango
02. 04. 2026 17.19
Bravo Mark lep preskok
Trend01
02. 04. 2026 17.17
Vsa čast mu. Zdaj pa namesto "najbolj prestižne", še 2-ka in potem GT1. Naj mu uspe!
xnnx
03. 04. 2026 09.41
gt3 je najprestiznejsi razred serijskih avtomobilov. gt2 je za amaterje z denarjem in gt1 niso serijski avtomobili in ne obstaja vec… zakaj bi sel v nizji razred?
3320.
02. 04. 2026 16.42
Bravo pobec, vsa čast.
suleol
02. 04. 2026 16.35
cestitke
NoriSušan
02. 04. 2026 16.33
Mark pojej jih pokaž kdo je gazda.
Hihitalec
02. 04. 2026 16.29
Bravo
PsihiatrijaMB
02. 04. 2026 16.26
Fant, mlad si še, nikar v rizik za teh 5 minut slave. Bolje je, da vzameš knjige v roke in se izobraziš v nekaj, ne pa tvegaš smrtno hude poškodbe v tem vozilu.
Stojadina-sportiva
02. 04. 2026 16.29
Ja ti pa luster v knjižnici na glavo pade, medtem ko čitaš in se dudlaš je pa isti pes...vsak naj počne kar ga veseli, če si pa v tem vrhunski pa še toliko boljše. Pohvale slovenskim dirkačem, ker pri nas je motošport praktično mrtev..
mcmuser
02. 04. 2026 16.31
Eden redkih, ki živi svoje sanje, ti pa tupiš z enimi knjigami.
peglezn
02. 04. 2026 16.33
knjige pa znanje, ja. s tem se da uspeti v sloveniji, haha... ja, če taprave poznaš
NoriSušan
02. 04. 2026 16.33
Se vid zakaj tak uporabnišk ime
suleol
02. 04. 2026 16.36
ti kr beri u knjizni njega pa pusti da deka kar ga veseli, veliko je izobrazenih pa komunikacijw pod nivojem nepismenih se zdalec pa ni to zagotovilo za ispeh tko da vsak zase
škamp
02. 04. 2026 17.13
po tvoji logiki najbolj da tud Domen neha skakat pa naj raj TV gleda🙈
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Skrita grožnja v naših kosteh prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
