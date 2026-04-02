18-letni Slovenec v najprestižnejši kategoriji serijskih avtomobilov na svetu GT3

Naša ekipa je Marka Kastelica ekskluzivno obiskala na avstrijskem dirkališču Red Bull Ring, kjer se je pogovarjala tudi z vodstvom ekipe.
Mark Kastelic, 18-letni avtomobilistični up iz Ivančne Gorice, je na svoj potencial sicer opozoril že lani, ko je v italijanskem prvenstvu GT4 pokoril veliko bolj izkušeno konkurenco in sezono končal na prvem mestu, v Sloveniji pa si s tem prislužil nagrado avtomobilist leta 2025.
Kako je pri 18 letih voziti 600-konjski dirkalnik, katere ugodnosti mu prinaša pogodba in kakšne cilje si je zastavil za letošnje leto?
