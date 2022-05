18-letnik prevozil 320 kilometrov, da je lahko moril

Župan Buffala Byron Brown je dejal, da je osumljenec prispel z namenom vzeti "čim več temnopoltih življenj". Se pa postavlja vprašanje, kako mu je sploh uspelo izvesti sobotni napad, glede na to, da je že bil na radarju oblasti. Številni zato menijo, da nekdo ni opravil svojega dela. Gendron je namreč že junija lani grozil s streljanjem v svoji srednji šoli. Policija je tudi sporočila, da je osumljenec dan pred streljanjem opravil "ogled" območja.

Prav tako se je pojavil dokument na 180 straneh, za katerega se zdi, da je avtor prav Gedron, in v katerem se opisuje kot fašista in belega supremacista.

"Želim vedeti, kaj so ljudje vedeli in kdaj so to vedeli," je za ABC News po tragediji povedala guvernerka New Yorka Kathy Hochul.

Medtem je newyorška generalna tožilka Letitia James dejala, da se bo njen urad osredotočil na ekstremistično gradivo na spletu, poroča BBC. "Ta dogodek je zagrešil bolan posameznik, ki ga je spodbujala vsakodnevna doza sovraštva," je dejala.

Streljanje je osupnilo lokalno skupnost. Od 13 ustreljenih ljudi je bilo kar 11 temnopoltih, med 10 ubitimi pa je tudi moški, ki je kupoval piškote za sinov rojstni dan, in ženska, ki je šla po nakupih po obisku moža v domu za ostarele.