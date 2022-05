18-letniki v Kaliforniji bodo spet lahko kupovali orožje

Kalifornijski zakon, ki je prepovedoval prodajo polavtomatskega orožja mlajšim od 21 let, je padel na zveznem prizivnem sodišču. Sodniki so z dvema glasovoma proti enemu odločili, da krši drugi amandma k ameriški ustavi, ki zagotavlja pravico do nošenja orožja.

Zakon iz leta 2019 je starostno mejo, pri kateri lahko oseba kupi polavtomatsko orožje, dvignil na 21 let. Po odločitvi sodišča pa se bodo lahko v vrsto za nakup znova postavili tudi 18-letniki.

"Amerika ne bi obstajala brez junaštva mladih odraslih, ki so se borili in umrli v naši revolucionarni vojski," je po poročanju BBC v stostranski obrazložitvi sodbe zapisal sodnik Ryan Nelson. "Danes znova potrjujemo, da naša ustava še vedno varuje pravico, ki je omogočila njihovo žrtvovanje: pravico mladih polnoletnih imeti in nositi orožje."

Še vedno pa ostaja v veljavi določba, da lahko mlajši od 21 let, ki niso v vojski, policiji ali drugih varnostnih organih, orožje kupijo le z veljavno lovsko izkaznico.

Američani in orožje

Med letoma 1968 in 2017 je zaradi strelnega orožja umrlo 1,5 milijona Američanov. To presega število ameriških vojakov, ubitih v vojnah od osamosvojitvene leta 1775, piše BBC. Žalostni rekord ima leto 2020 z več kot 45 tisoč smrtmi, kar je 25 odstotkov več kot leta 2015 in 43 odstotkov več kot leta 2010.

Kljub temu poskusi za večji nadzor nad prodajo orožja eden za drugim propadajo.

Po podatkih raziskovalne skupine Small Arms Survey (Raziskava o osebnem orožju) s sedežem v Švici so imeli Američani leta 2018 doma 390 milijonov kosov strelnega orožja. To pomeni 120,5 kosa na sto prebivalcev, kar je veliko več kot na primer leta 2011, ko je povprečje znašalo 88 na sto prebivalcev, njihove podatke navaja BBC. Število novih lastnikov orožja je v zadnjih letih, posebej med pandemijo, naraščalo še hitreje kot prej.

Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je bilo strelno orožje leta 2020 najpogostejši razlog za smrt otrok in najstnikov.