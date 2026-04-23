Tujina

18 mrtvih volkov v tednu dni. So bili zastrupljeni?

Rim, 23. 04. 2026 15.59 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
N.V.
Volk

V italijanskem narodnem parku so v roku enega tedna našli 18 mrtvih volkov. Oblasti parka predvidevajo, da je šlo za zastrupitve, ki so "najresnejši zločini proti prostoživečim živalim v Italiji v zadnjem desetletju". Poleg tega so našli tudi mrtve lisice in ptico kanjo.

Oblasti narodnega parka Abruzzo, Lazio in Molise so sporočile, da so v zadnjih dneh na treh različnih območjih obsežnega parka našli osem mrtvih volkov, kar se sicer že prišteva k desetim truplom, odkritim prejšnji teden, piše Guardian.

"Razočaranje se prepleta z obupom ... Gre za bolečino, ki sega od globokega trpljenja do nejevere," so zapisale oblasti narodnega parka. "Upamo, da se ne bomo soočili z nadaljnjimi slabimi novicami. Še enkrat poudarjamo, da ne glede na motiv kaznivih dejanj ni mogoče nikakor upravičiti."

Prejšnji teden, ko so pazniki parka v bližini mrtvih volkov na območju Alfedene našli domnevno zastrupljeno vabo, se je začela kazenska preiskava. To je namreč vzbudilo sum, da so tudi drugi mrtvi volkovi, najdeni v Pescasseroliju, poginili na isti način.

Volk
Volk
FOTO: Shutterstock

Za vsak primer opravljajo še druge teste, s katerimi želijo ugotoviti vzrok smrti, čeprav so oblasti parka poudarile, da sočasni pogini še drugih živalskih vrst kažejo na verjetno namerno zastrupitev, poroča Guardian. Razmere so še posebej zaskrbljujoče zaradi prisotnosti marsiškega rjavega medveda, kritično ogrožene podvrste medveda, ki živi na območju Apeninskega gorovja znotraj narodnega parka.

Luciano D'Angelo, tožilec, ki vodi preiskavo, je prejšnji teden za Corriere della Sera povedal, da so "medvedi in volkovi simboli tega območja". "Njihovih ubojev ne jemljemo zlahka. Začetne ugotovitve kažejo, da je šlo za strup, vendar bomo kasneje natančno vedeli, za katero snov je šlo."

Italijanska podružnica Svetovnega sklada za naravo (WWF) je sporočila, da so domnevni poboji volkov "najresnejši zločini proti prostoživečim živalim v zadnjih 10 letih" ter pomenijo "nesprejemljiv kriminalni trend v civilizirani državi".

Kot so poudarili, gre za strahopetno in kaznivo dejanje "proti biotski raznovrstnosti ter napad na javno varnost".

WWF Italija delno pripisuje te smrti dejstvu, da je EU lani znižala status volka s "strogo zaščiten" na "zaščiten", predvsem z namenom omogočiti lažji odstrel in upravljanje naraščajočih populacij. Do znižanja statusa je prišlo po pritisku kmetov zaradi porasta napadov na živino, močno pa ga je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem ko je volk ubil njenega družinskega ponija Dolly.

Po ocenah živi v državah EU približno 20.000 divjih volkov. Največ jih je v Italiji, sledijo Romunija, Bolgarija, Grčija, Poljska in Španija.

V Italiji je bil lov na volkove, ki so bili nekoč označeni kot "škodljivci", nekoč celo spodbujan. Toda v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je njihova populacija skoraj izumrla, je italijanska vlada sprejela zakon, ki jim je zagotovil uradno zaščito in prepovedal lov na volkove.

italija narodni park volkovi zastrupitev

Izgnanega iranskega prestolonaslednika v Berlinu poškropili z rdečo tekočino

Posnetek iranskega zasega: zamaskiranci po lestvi splezali na ladjo

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Wolfman
23. 04. 2026 17.50
Narava nam bo vrnila, lahko stavite na to.
-1
0 1
big_foot
23. 04. 2026 17.40
Poznam sicer situacijo od genove gor koliko težav delajo tam volkovi. Dobesedno pridejo v mesto in se spravijo na drobnico tudi kakega manjšega psa raztrgajo. In država ne naredi absolutno nič. Tako da me nekako nič ne preseneča da je ljudem to preveč in ukrepajo kakor znajo. Ker če država ne stori nič bojo pa ljudje sami.
+2
5 3
Quatflow
23. 04. 2026 17.37
Človek, največji sovražnik vsega
-1
3 4
Levi so barabe
23. 04. 2026 17.34
Ko bi vsaj naši medvedi pocrkali
+1
6 5
Brihtno
23. 04. 2026 17.33
Zločin?? 🤣🤣🤣
+2
5 3
kinimod
23. 04. 2026 17.27
Vršički tise ?
+4
5 1
ActiveS
23. 04. 2026 17.23
Samo da v Gazi ni zločina...
-1
6 7
wsharky
23. 04. 2026 17.20
kako pa kaj naše Nutrije?
+2
7 5
Verus
23. 04. 2026 17.04
zločina zoper žival v tem kontekstu ni, ker potem bi perutnina ptuj bila hujša kot Stalin, ker je v enem mesecu naredila toliko zločina. Vi sodobni novinarji ste tak poden, da ni besede s katero bi se bolje opisalo vašo popolno neuporabnost in škodljivost. V ozadju je verjetno osebnostni zmazek, ki morijo sodi po priljubljenosti in lepoti. Grem staviti da vas moti pobijanje metuljev, ampak nimate nič proti pobijanju črvov. ker so vam slednji pač manj vredni na vaši sprijeni vrednostni lestvici, ki se prilagaja po potrebah
+2
10 8
HitraVeverca
23. 04. 2026 17.04
Iskreno, ljudje so vzele stvari v svoje roke. Na rakitni se ponoči ne upamo več sprehajati, vprašajte malo ljudi zakaj.
+2
11 9
Devilz Pff
23. 04. 2026 16.48
Ljudem je prekipelo. 2 milijona let se je človek boril za svoj življenjski prostor proti zverem, zdaj pa je ves svet življenjski prostor zveri.
-2
13 15
Hugh_Mungus
23. 04. 2026 16.55
Aha torej ker se je v pamtiveku boril za svoj prostor pod soncem mora zdaj kar vse pobit? Nekateri res ne vidite prek svojega nosu.
+8
14 6
klepedo
23. 04. 2026 16.58
Bogi, v strahu moras do lifta.
+5
7 2
Devilz Pff
23. 04. 2026 17.33
Mungus.. tačas ko si tipkal svoj komentar je tvoj vpliv na ta planet povzročil na stotine smrti malih živali.
-1
1 2
Še89sekund
23. 04. 2026 16.47
Tile ne bodo več delali škode.
-11
7 18
klepedo
23. 04. 2026 16.57
Ti pa še vedno
+13
15 2
bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
vizita
Portal
Ali lahko priljubljena začimba res pomaga srcu?
Kateri raki se največkrat odkrijejo prepozno
Kateri raki se največkrat odkrijejo prepozno
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
cekin
Portal
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Umrl priljubljeni televizijski obraz
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
okusno
Portal
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Hitra sladica brez peke za tople dni
Hitra sladica brez peke za tople dni
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
