18 mrtvih volkov v tednu dni. So bili zastrupljeni?

Prejšnji teden, ko so pazniki parka v bližini mrtvih volkov na območju Alfedene našli domnevno zastrupljeno vabo, se je začela kazenska preiskava. To je namreč vzbudilo sum, da so tudi drugi mrtvi volkovi, najdeni v Pescasseroliju, poginili na isti način.

"Razočaranje se prepleta z obupom ... Gre za bolečino, ki sega od globokega trpljenja do nejevere," so zapisale oblasti narodnega parka. "Upamo, da se ne bomo soočili z nadaljnjimi slabimi novicami. Še enkrat poudarjamo, da ne glede na motiv kaznivih dejanj ni mogoče nikakor upravičiti."

Oblasti narodnega parka Abruzzo, Lazio in Molise so sporočile, da so v zadnjih dneh na treh različnih območjih obsežnega parka našli osem mrtvih volkov, kar se sicer že prišteva k desetim truplom, odkritim prejšnji teden, piše Guardian.

Za vsak primer opravljajo še druge teste, s katerimi želijo ugotoviti vzrok smrti, čeprav so oblasti parka poudarile, da sočasni pogini še drugih živalskih vrst kažejo na verjetno namerno zastrupitev, poroča Guardian. Razmere so še posebej zaskrbljujoče zaradi prisotnosti marsiškega rjavega medveda, kritično ogrožene podvrste medveda, ki živi na območju Apeninskega gorovja znotraj narodnega parka.

Luciano D'Angelo, tožilec, ki vodi preiskavo, je prejšnji teden za Corriere della Sera povedal, da so "medvedi in volkovi simboli tega območja". "Njihovih ubojev ne jemljemo zlahka. Začetne ugotovitve kažejo, da je šlo za strup, vendar bomo kasneje natančno vedeli, za katero snov je šlo."

Italijanska podružnica Svetovnega sklada za naravo (WWF) je sporočila, da so domnevni poboji volkov "najresnejši zločini proti prostoživečim živalim v zadnjih 10 letih" ter pomenijo "nesprejemljiv kriminalni trend v civilizirani državi".

Kot so poudarili, gre za strahopetno in kaznivo dejanje "proti biotski raznovrstnosti ter napad na javno varnost".

WWF Italija delno pripisuje te smrti dejstvu, da je EU lani znižala status volka s "strogo zaščiten" na "zaščiten", predvsem z namenom omogočiti lažji odstrel in upravljanje naraščajočih populacij. Do znižanja statusa je prišlo po pritisku kmetov zaradi porasta napadov na živino, močno pa ga je podprla tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem ko je volk ubil njenega družinskega ponija Dolly.

Po ocenah živi v državah EU približno 20.000 divjih volkov. Največ jih je v Italiji, sledijo Romunija, Bolgarija, Grčija, Poljska in Španija.

V Italiji je bil lov na volkove, ki so bili nekoč označeni kot "škodljivci", nekoč celo spodbujan. Toda v 70. letih prejšnjega stoletja, ko je njihova populacija skoraj izumrla, je italijanska vlada sprejela zakon, ki jim je zagotovil uradno zaščito in prepovedal lov na volkove.