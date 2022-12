18 otrok umrlo po zaužitju sirupa indijskega proizvajalca

18 otrok je umrlo po zaužitju sirupa indijskega proizvajalca zdravil Marion Biotech, slednji pa ga na svoji spletni strani oglašujejo kot zdravilo za prehlad in gripo, ki naj bi hitro odpravilo vse simptome teh dveh zimskih nadlog.

Krivda ni sicer povsem na strani proizvajalca, sirup so otrokom v Uzbekistanu namreč dajali doma brez zdravniškega recepta bodisi po nasvetu farmacevta bodisi so se za to odločili starši, v odmerkih, ki so presegali priporočene. Sicer pa oblasti niso navedle, ali so otroci res umrli od prevelikega odmerka ali je njihovi smrti botroval sam sirup.