18 ur se je v razburkanem morju oklepal žoge, dokler ga niso rešili

30-letni Ivan je 18 ur preživel na razburkanem morju v Grčiji po zaslugi žoge, na katero je naključno naletel, potem ko so ga skupaj z dvema prijateljema med plavanjem v Egejskem morju odnesli močni tokovi. Njegovega prijatelja še iščejo.

Več kot 18 ur je v razburkanih vodah Egejskega morja preživel 30-letni Ivan, čigar praznovanje rojstnega dne se je spremenilo v nočno moro. Skupaj s še dvema prijateljema, s katerima je praznoval rojstni dan na plaži 'Miti' na Halkidikiju, se je odpravil kopat, pri čemer so kljubovali zelo močnemu vetru in velikim valovom, nato pa so jih odvlekli morski tokovi. 25-letnika so našli in rešili takoj, iskanje 28-letnika še poteka, Ivan pa je doživel skorajda filmski scenarij, saj mu je žoga, na katero je slučajno naletel v vodi, pomagala, da je na razburkanem morju zdržal 18 ur, poroča grški portal Voria.

icon-expand 30-letnika je rešila žoga (fotografija je simbolična). FOTO: Shutterstock

Po dolgotrajnem iskanju ga je v nedeljo okoli poldneva živega in razmeroma dobrega zdravja našla tovorna ladja, ki je plula pod zastavo Gibraltarja. Najverjetneje ga je lociral helikopter, ki je sodeloval v iskani akciji, nato pa o tem obvestil tovorno ladjo, ki je bila v bližini. 30-letnika je nato prevzel čoln grške obalne službe. Na enem od čolnov reševalnih ekip sta bila med iskanjem tudi njegov oče in brat, ki sta na Halkidiki prispela v soboto. Ivanovov oče je grškim medijem povedal, da je 30-letnik v dobrem stanju in okreva.