Tujina

19 adrenalinskih navdušencev: tri ure vožnje na vlakcu smrti

Berlin, 20. 08. 2025 14.51 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Lov na rekorde in osvojena prva mesta na takšnih ali drugačnih tekmovanjih so za marsikoga privlačen izziv. Med njimi je 19 nemških entuziastov, ki v mladih letih očitno niso dovolj kričali, ko so se vozili na vlakcih smrti. Ugotovili so, da bodo kot skupina podrli svetovni rekord v najdaljši vožnji z vlakcem smrti, če v treh urah ne bodo imeli nobenega premora. V praksi je to pomenilo 180 krogov oziroma 65 kilometrov vožnje na vlakcu smrti, ki se ni smel ustaviti niti za hip. Jim je uspelo postaviti nov rekord? Je koga prijelo na stran, komu postalo slabo?

