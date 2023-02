19-letni morilec iz Buffala obsojen na dosmrtno zaporno kazen

Newyorška državna sodnica Susan Eagan je danes 19-letnemu Paytonu Gendronu, ki je 14. maja lani v trgovini v Buffalu s strelnim orožjem pobil 10 ljudi, izrekla dosmrtno zaporno kazen. Zvezna država New York smrtne kazni ne izvaja več, vendar pa ta Gendronu grozi na zvezni ravni, kjer se je izrekel za nedolžnega.

Obsojeni Payton Gendron je 14. maja lani v temnopoltem predelu mesta Buffalo ob meji s Kanado v strelskem pohodu v trgovini Tops Friendly Markets ubil 10 ljudi, edini motiv za njegov napad pa je bilo sovraštvo do temnopoltih. Preživele žrtve napada in sorodniki ubitih so na sodišču pred izrekom kazni želeli obračunati z njim, eden od prisotnih pa je to celo poskusil, vendar so ga zaščitili varnostniki. Nek moški je nato skočil proti Gendronu, vendar so ga zaustavili, morilca pa umaknili iz sodne dvorane.

Sorodniki žrtev so sicer na sodišču večinoma izrazili podporo dosmrtni zaporni kazni za Gendrona in zavrnili smrtno kazen, ker želijo, da do konca življenja za zapahi razmišlja o svojem dejanju. "Zelo mi je žal za vso bolečino, ki sem jo povzročil žrtvam in njihovim družinam," je pred incidentom na sodišču med drugim dejal Gendron. "Tisti dan sem storil nekaj grozljivega. Ustrelil in ubil sem več ljudi samo zato, ker so bili črni. Ne morem verjeti, da sem to res storil. Verjel sem v to, kar sem prebral na internetu in dejanje izvršil zaradi sovraštva. Ne želim, da bi moja dejanja spodbudila še koga," je dejal.

Sodnica Eagan je ob izreku sodbe izjavila, da v civilizirani družbi ne sme biti prostora za tovrstne ignorantske, sovražne in zle ideologije. Gendronu je dejala, da zanj ne more biti nobene milosti, razumevanja ali drugih priložnosti, zato ne bo nikoli več doživel prostosti. Gendron je novembra pred državnim tožilcem priznal krivdo za teroristično dejanje iz sovraštva, za deset namernih umorov, za tri poskuse namernih umorov in posedovanje orožja. Za napad je uporabil nezakonito predelano polavtomatsko puško.