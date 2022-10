19-letni nekdanji dijak ustrelil dve osebi, sedem ljudi ranil

Osumljenec, ki je v šoli v St. Louis ubil najmanj tri ljudi, okoli sedem pa jih je ranil, je 19-letni nekdanji dijak Orlando Harris, ki je šolo končal lani. Streli so odjeknili malo po 9. uri zjutraj v srednji šoli Central Visual & Performing Arts, ni pa jasno, kako je strelec vstopil, saj so vrata šolske stavbe vseskozi zaklenjena. Njegov motiv za napad zaenkrat še ni znan. Eden izmed učiteljev je dejal, da so učenci ugasnili luči, mirno zaklenili vrata in se stisnili v kote učilnic, da jih ni bilo mogoče videti.

"V streljanju na srednji šoli Central Visual and Performing Arts High School v St. Louisu sta bila v ponedeljek zjutraj ubiti najstnica in odrasla ženska," je povedal policijski komisar Michael Sack. 61-letna ženska naj bi bila razglašena za mrtvo v bolnišnici, medtem ko je 16-letna deklica podlegla poškodbam na kraju dogodka. V napadu je bilo sedem ranjenih – tri dekleta in štirje fantje – vendar po poročanju lokalnih medijev niso v življenjski nevarnosti. Nekateri imajo odrgnine, eden pa zlomljen gleženj.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Policisti so prispeli v šolo le štiri minute po prvem urgentnem klicu, potrebovali pa so natanko osem minut, da so strelca našli. Po dvominuti izmenjavi strelov so napadalca prijeli in odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje podlegel poškodbam. "Varnostno osebje šole je opravilo izjemno delo in takoj obvestilo vse prisotne v šoli ter zagotovilo, da so stopili v stik z nami," je dejal Sack. "V stavbi je v času napada delalo sedem varnostnikov, ki so opravili čudovito delo, saj so zelo hitro obvestili policijo. Torej ta odziv, ta hiter odziv, se je zgodil tako s strani policije kot tudi s strani naših varnostnih ekip," je pojasnil direktor komunikacij in marketinga v šoli St. Louis, George Sells. Učitelj matematike David Williams je dejal, da so streli odjeknili kmalu po 9. uri zjutraj po lokalnem času in da so vsi učenci točno vedeli, kaj narediti, ker so se na take primere že prej pripravljali.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"Nekdo je vmes poskušal odpreti vrata naše učilnice," je dejal Williams. Slišal je sirene, nato pa še tri strele. Nekoga z ostrim glasom je bilo mogoče slišati, kako kriči: "Vsi boste prekleto umrli," se je spominjal. Zaslišal je strele, eden izmed njih je priletel tudi v okno učilnice. Približno takrat so prispeli policisti – ogromna skupina, dobro organizirana – in sledil je nov krog strelov, najbrž z obeh strani, predvideva Williams. "Razmere se še vedno razvijajo in več bomo izvedeli v prihodnjih dneh, a ena stvar, ki je jasna, je, da so postopki, ki so jih skrbniki javne šole St. Louis uporabili, ko se je ta napad odvijal, bili bistveni za preprečevanje nadaljnjega nasilja," je dejala odvetnica okrožja St. Louis Kimberly M. Gardner.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Šola je danes opustošena, še dve sosednji šoli so evakuirali. Ljudi prosijo, naj se izogibajo območju. "Dejstvo, da je v šoli še eno streljanje, me ne preseneča – kar je grozljivo," je dejala tožilka okrožja Oakland Karen McDonald. "To je mogoče preprečiti in nikoli, nikoli ne bi smeli dovoliti, da bi bilo to nekaj, s čimer bi preprosto morali živeti." Med tiskovno konferenco v Beli hiši je tiskovna predstavnica Karine Jean-Pierre od kongresa zahtevala, da ukrepa in sprejme prepoved orožja. "Z vsem srcem smo z vsemi, ki jih je prizadelo današnje nesmiselno nasilje, še posebej z ranjenimi in ubitimi, njihovimi družinami in udeleženci," je dejala. "Potrebujemo dodatne ukrepe, da zaustavimo to nasilje z orožjem."