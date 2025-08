19-letni Slovenec po pretepu še vedno v UKC, na Hrvaškem ovadenih sedem

Pred točno enim tednom je slovensko in hrvaško javnost pretresel posnetek srhljivega pretepa pred klubom v Poreču. "Zgodila se je katastrofa," so tisto noč v telefonskem pogovoru Teovi mami sporočili njegovi prijatelji. Na posnetku je razvidno tudi, kako so pretepači nezavestnega Tea odnesli nekaj metrov stran od množice mladih, ki je nemočno opazovala dogajanje.

10 dni po napadu je 19-letnik še vedno v ljubljanskem kliničnem centru, kot nam je potrdila mama, njegovo stanje ostaja nespremenjeno. Pred preiskovalnega sodnika pa so medtem pripeljali še štiri osumljene. "V nadaljevanju kriminalistične preiskave, ki jo policija izvaja v primeru hudega napada na državljana Slovenije na območju Poreča, smo prijeli in ovadili še štiri osebe, stare 21, 23, 27 in 50 let," je povedal Alen Pačić iz Policijske uprave Istrska.

Skupaj s tremi, ki so jih zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve hudih telesnih poškodb že priprli, so policisti doslej ovadili sedem moških, starih od 20 do 50 let, med njimi tudi osebje kluba. Varnostniki naj bi sicer delali na črno, poročajo tamkajšnji mediji.