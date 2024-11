19-letnik, ki je načrtoval napad na koncert Taylor Swift, ostaja v priporu

Podaljšanje pripora ni bilo presenečenje. Preiskovalci so na podlagi novih analiz telefonskih pogovorov in sporočil zbrali le še več dokazov, da je Beran A. simpatizer radikalne islamske teroristične organizacije Islamska država.

Kot razkriva poročilo zveznega kriminalističnega urada, je Beran A. doma iz vsakdanjih kemikalij pripravljal eksplozivno snov TATP (triacetontriperoksid). Med zaseženimi snovmi so bili med drugim aceton, vodikov peroksid in žveplena kislina. Čeprav so bile količine omejene, so zadostovale za izdelavo detonatorja.

Pristojni menijo, da je načrtoval napad na drugega izmed treh predvidenih koncertov Taylor Swift na Dunaju. Cilj so bili zvesti oboževalci pevke, znani kot "swifties", ki bi jih napadel z doma narejenim eksplozivom ali hladnim orožjem. Policija je v njegovem domu našla tudi vrsto nevarnih predmetov, vključno z elektronskimi vžigalnimi napravami, 60-centimetrsko kovinsko cevjo, 30-centimetrskim bojnim nožem in 46-centimetrsko mačeto.

Preiskava proti 19-letniku poteka zaradi suma terorističnega združevanja, sodelovanja v kriminalni organizaciji in kršenja zakonodaje o orožju, poroča krone.at.

Poleg njega se v priporu nahaja tudi 17-letni osumljenec, ki naj bi bil njegov pomočnik. Oba naj bi sodelovala pri pripravi napada, katerega cilj je bil povzročiti čim večjo škodo in strah med obiskovalci koncerta.

Avstrijske oblasti so po razkritju načrtov okrepile varnostne ukrepe na množičnih prireditvah. Kljub preprečenemu napadu je primer sprožil val zaskrbljenosti glede morebitnih prihodnjih groženj.