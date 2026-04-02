19-letnik, ki je skušal po pošti poslati mačko: Ugrabil jo je poštar

Vse skupaj se je začelo v Spodnji Avstriji v Hagenbrunnu, kjer je poštni uslužbenec opazil poškodovan paket, poroča Krone Zeitung. Delavec je ob pregledu paketa najprej opazil sivo žametno tačko, ki je pokukala iz njega, nato pa je na prostost skočila siva mačka.

O nenavadnem odkritju je zaposleni nemudoma obvestil tudi ostale uslužbence v logističnem centru in s skupnimi močmi so kosmatinko kmalu ujeli. Začelo pa se je iskanje pošiljatelja, ki je po pošti poslal hišnega ljubljenčka.

Preiskava jih je vodila do 19-letnega Dunajčana, ki je 23. aprila 2025 oddal več pošiljk, namenjenih v Nemčijo. V eni izmed njih naj bi bila tudi njegova mačka, skupaj z nekaj mačjega peska.

Oblasti so moškega obtožili mučenja živali, saj je bila mačka brez vode ali kakršnekoli druge oskrbe v škatli zaprta več kot 24 ur.

A 19-letnik je na sodišče prišel s povsem svojo različico zgodbe. Po njegovih besedah naj bi tisti dan po pošti poslal le kitaro, vendar pa slednjega ni mogel dokazati s povratnico.

Ob tem je trdil, da so bila vrata stanovanja odprta, da bi lahko mačka prosto prehajala v in iz stanovanja, nato pa naj bi jo po njegovi različici opazil in "ugrabil" poštar. Dejal je, da je Shana, kot se imenuje kosmatinka, strogo sobna mačka: "Poštar jo je najbrž videl in vzel."

Vendar pa sodnica njegovi razlagi ni verjela ter ga podučila, da ne sme ljudi obtoževati kaznivih dejanj brez dokazov.

Moškega je zaradi dejanja obsodila na šest mesecev pogojne zaporne kazni, je pa 19-letnik že napovedal pritožbo. Vztraja namreč, da je nedolžen, čeprav je med postopkom priznal, da mačke po izginotju ni izdatno iskal.

Shana je medtem dobila nov dom.