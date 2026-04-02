Tujina

19-letnik, ki je skušal po pošti poslati mačko: Ugrabil jo je poštar

Dunaj, 02. 04. 2026 15.30 pred 26 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
M.P.
Mačka v škatli

Iz Avstrije poročajo o nenavadni poštni pošiljki, zaradi katere je 19-letni Dunajčan pristal na sodišču. Kot kaže, je najstnik svojo mačko stlačil v škatlo in jo skušal poslati po pošti, a je njegov načrt spodletel, ko je uslužbenec na pošti opazil poškodovan paket, iz katerega je kmalu za tem skočila siva kosmatinka. Pošiljatelj se je sicer skliceval, da je mačko v resnici "ugrabil" poštar. Kako je odločila sodnica?

Vse skupaj se je začelo v Spodnji Avstriji v Hagenbrunnu, kjer je poštni uslužbenec opazil poškodovan paket, poroča Krone Zeitung. Delavec je ob pregledu paketa najprej opazil sivo žametno tačko, ki je pokukala iz njega, nato pa je na prostost skočila siva mačka.

O nenavadnem odkritju je zaposleni nemudoma obvestil tudi ostale uslužbence v logističnem centru in s skupnimi močmi so kosmatinko kmalu ujeli. Začelo pa se je iskanje pošiljatelja, ki je po pošti poslal hišnega ljubljenčka.

Preiskava jih je vodila do 19-letnega Dunajčana, ki je 23. aprila 2025 oddal več pošiljk, namenjenih v Nemčijo. V eni izmed njih naj bi bila tudi njegova mačka, skupaj z nekaj mačjega peska.

Oblasti so moškega obtožili mučenja živali, saj je bila mačka brez vode ali kakršnekoli druge oskrbe v škatli zaprta več kot 24 ur.

A 19-letnik je na sodišče prišel s povsem svojo različico zgodbe. Po njegovih besedah naj bi tisti dan po pošti poslal le kitaro, vendar pa slednjega ni mogel dokazati s povratnico.

Ob tem je trdil, da so bila vrata stanovanja odprta, da bi lahko mačka prosto prehajala v in iz stanovanja, nato pa naj bi jo po njegovi različici opazil in "ugrabil" poštar. Dejal je, da je Shana, kot se imenuje kosmatinka, strogo sobna mačka: "Poštar jo je najbrž videl in vzel."

Vendar pa sodnica njegovi razlagi ni verjela ter ga podučila, da ne sme ljudi obtoževati kaznivih dejanj brez dokazov.

Moškega je zaradi dejanja obsodila na šest mesecev pogojne zaporne kazni, je pa 19-letnik že napovedal pritožbo. Vztraja namreč, da je nedolžen, čeprav je med postopkom priznal, da mačke po izginotju ni izdatno iskal.

Shana je medtem dobila nov dom.

mačka pošta avstrija
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
colski
05. 04. 2026 19.00
Vsaj mačka se je znebila tega bedaka
Odgovori
0 0
odpisani zasedli vlado
03. 04. 2026 21.09
Enako se dogaja v sloveniji. Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči.Kot sem takrat napovedal je Šutarjev zakon bil samo blamaža in se po volitvah več ne bo upošteval.Sploh ni bil namenjen za opečeno manjšino ampak za normalne bele državljane.Naj nekdo pojasni od kje opečenim denar,ker so lenuhi brezdelni vsi na socialah pred kolibami pa imajo parkirane avtomobile vredne od 75.000 eu nekateri še pa več.Prekrškovnih kazni pa ne plačujejo kriminal z njihove strani se pa veča.Rubeži so zasegali predvsem sociale balkancem in slovencem kateri so bili česa dolžni in kakim par opečenim kateri so dolg plačali kar na licu mesta saj so imeli prenapolnjene žepe z denarjem.Država jim je pa sedaj vse skupaj ukinila tako,da se smeje odpravljajo po stari poti kriminalnih dejanj.Šutarjev zakon je za opečene pozabljen očitno pa bo obveljal za slovence ter balkance.Pametnjakoviči kateri so takrat bili tako pametni,ko sem to napovedal in trdili nasprotno se pa sedaj od sramu skrivajo po kopalnicah in jočejo.Čestitke golobu za njegov zavajalski Šutarjev zakon namenjen poštenim slovencem z namenom ustanovitve policijske države.Kdo pa prevzame vlado ni pomembno,ker na vidiku ni nobenega primernega.
Odgovori
0 0
RATO
03. 04. 2026 14.08
Ta kazen ne doseže svojega namena in je absolutno potuha nespametnemu dejanju. 😥 Niti ni v poduk, ne odvrača podobnega dejanja nekomu, ki ima podobne prebliske saj se mu nič konkretnega ne zgodi. 😒 Zaradi takih sodb (bilo je živo bitje ne predmet) se pa potem dogajajo tragedije in šele takrat se ukrepa ko je že prepozno. 🤐
Odgovori
+3
3 0
Darko32
03. 04. 2026 10.18
Ta primer samo kaže kako spoštujejo ljubitelji živali in kvazi varuhi živali res živali. Ta primer pove vse in pokaže stopnjo Q te osebe.
Odgovori
+3
3 0
Pismonosa
02. 04. 2026 21.02
Ona njega obtozuje, da druge obtozuje brez dokazov, medtem ko ga sama obtozuje brez dokazov, obtozen bo na podlagi predvidevanja, sodba po padla.
Odgovori
-2
1 3
MonikaFajfar
02. 04. 2026 19.40
6 mesecev pogojno?! Pri meni bi dobil najmanj 5 let zapora, pa mu kaj takega niti na misel ne bi več prišlo 😡
Odgovori
+6
6 0
jafalical
02. 04. 2026 18.32
pri 19tih? Kaksna je pa tu vzgoja vladala? Macko poslat kar tako po posti?Je mamica,ki se ima za naj, naj mamico in vse dovolila, samo da je imela mir pred njim.On pa nekje v kotu sobe, sam sebi krajsal dneve,sam sebi prepuscen in pri 19tih svojeglav, domisljav,sam vase zagledan, brez discipline,obveznosti, dolznosti,pesa pa v teh zivljenskih osnovah, kar je njegovim vrstnikom ze popolnoma vse razumljivo.
Odgovori
+7
7 0
Qwertzuiop
03. 04. 2026 12.00
Blaž Erjavšek, Robi Kališnik, Gašper Sajovic - pošastni mučitelji mačk, ki se prosto sprehajajo med nami!
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
